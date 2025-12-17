I Nonni Vigili al centro dell’attenzione: incontro di ringraziamento con l’amministrazione

TERMOLI. In vista delle festività natalizie, il Sindaco Nicola Balice, l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, il consigliere comunale Marco Verini e il comandante della Polizia Municipale Pietro Cappella hanno incontrato i Nonni Vigili, i cittadini che da settembre affiancano quotidianamente gli agenti della Polizia Locale nei pressi delle scuole, garantendo sicurezza agli studenti negli attraversamenti pedonali.

Un impegno costante che vede coinvolte quindici persone, apprezzato dalla cittadinanza e unanimemente sostenuto dagli amministratori. Come sottolineato dal consigliere Verini, promotore dell’iniziativa, il servizio sarà ulteriormente ottimizzato e potenziato con l’inizio del nuovo anno.

Durante l’incontro, i Nonni Vigili, che ogni mattina indossano la casacca gialla e la paletta in mano, hanno rinnovato il loro impegno a garantire assistenza alla Polizia Locale. Non sono mancati i ringraziamenti del Comandante Cappella, con cui hanno anche svolto un incontro tecnico per perfezionare il servizio e segnalare eventuali situazioni da migliorare.

Al termine dell’incontro, i rappresentanti comunali hanno rivolto a tutti i Nonni Vigili gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo, invitandoli a individuare nuovi cittadini disponibili a intraprendere questa preziosa esperienza al servizio della comunità.