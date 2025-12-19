Il debutto del cinema sferico all’omnicomprensivo di Campomarino

CAMPOMARINO. L’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino si conferma un autentico polo di eccellenza e innovazione didattica in Molise, capace di trasformare un riconoscimento educativo in un’esperienza formativa di alto valore.

Grazie al successo ottenuto in un prestigioso concorso didattico, la scuola ha regalato ai propri alunni un’esperienza unica e all’avanguardia: l’arrivo, per la prima volta in Molise, del Cinema Sferico, una tecnologia immersiva che ha portato l’apprendimento oltre i confini dell’aula tradizionale.

Il punto di partenza di questa straordinaria opportunità è la vittoria delle classi 4A e 4C della scuola primaria nell’ultima edizione del concorso educativo “Dall’orto al banco con Ortilio – Ogni piatto il suo viaggio”, promosso dal progetto Educational di Fruttagel.

Un risultato di grande rilievo che ha visto l’Omnicomprensivo di Campomarino primeggiare su 45 classi provenienti dai comuni molisani limitrofi alla sede Fruttagel.

Gli alunni hanno conquistato il primo e il secondo posto valorizzando due piatti simbolo della tradizione gastronomica molisana, la Ciabbotta e la Pezzente, attraverso un percorso didattico interdisciplinare capace di intrecciare educazione alimentare, cultura del territorio, sostenibilità e creatività.

Il progetto ha promosso in modo efficace una cultura dell’alimentazione sana, consapevole e sostenibile, dimostrando la capacità dell’Istituto di coniugare tradizione locale e obiettivi educativi contemporanei.

La vera svolta è arrivata con la scelta delle insegnanti di investire parte del premio ricevuto in un’esperienza altamente innovativa: l’installazione del Cinema Sferico all’interno della scuola.

Una decisione che ha trasformato l’Auditorium in una vera e propria “finestra aperta sull’universo, sulla natura e sull’ambiente”, testimoniando la dedizione del corpo docente nell’offrire agli studenti opportunità didattiche coinvolgenti e non convenzionali.

All’interno della struttura gonfiabile, gli alunni hanno vissuto un viaggio immersivo a 360 gradi, un’esperienza emozionante e altamente educativa che si è rivelata una vera lezione interattiva di scienze ed educazione ambientale.

Pianeti, cielo notturno, ecosistemi, cicli naturali e biodiversità sono diventati protagonisti di un racconto visivo capace di stimolare curiosità, attenzione e consapevolezza del mondo naturale.

Durante l’esperienza sono stati proiettati due film educativi di grande impatto.

Il primo, “Il segreto degli alberi”, è un’opera educativa contemporanea basata sul principio dell’“imparare divertendosi”. Grazie al formato a 360°, gli alunni si sono immersi nel mondo naturale osservandolo da prospettive inedite, persino con gli occhi di piccoli insetti. Attraverso i personaggi della coccinella Dolores e del lucciolone Mike, i bambini hanno scoperto i segreti degli alberi: dalla fotosintesi alla produzione di ossigeno, dalla struttura delle radici alle foglie, comprendendo il ruolo fondamentale delle piante nel mantenimento della vita e della biodiversità sulla Terra.

Il secondo film, a tema natalizio, ha accompagnato i bambini in un suggestivo viaggio con Babbo Natale alla scoperta del cielo notturno: tra luna splendente, costellazioni in movimento, stelle cadenti e la ricerca del Polo Nord, l’astronomia si è intrecciata a una magica storia di Natale, capace di incantare e coinvolgere tutti gli spettatori.

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno e l’elogio del Dirigente Scolastico, dott. Guido Rampone, che ha voluto sperimentare personalmente l’ingresso nella struttura.

Il Dirigente ha sottolineato le grandi potenzialità didattiche di questo approccio innovativo: «L’uso delle tecnologie innovative riesce a coniugare mirabilmente l’apprendimento con l’entusiasmo, suscitando un forte interesse negli alunni», ha dichiarato, evidenziando come l’Istituto sia all’avanguardia nell’integrazione di strumenti moderni nel processo educativo.

La soddisfazione è palpabile in tutta la comunità scolastica, che vede in questo evento non solo un premio per il lavoro svolto, ma un esempio virtuoso di sinergia tra scuola, creatività e progettualità educativa, capace di tradursi in esperienze formative significative e orientate al futuro.

Per i bambini delle classi quarte, il Cinema Sferico non è stato soltanto uno spettacolo, ma un viaggio emozionante destinato a lasciare un segno duraturo, confermando l’Omnicomprensivo di Campomarino come modello di scuola innovativa, aperta al territorio e proiettata verso il domani.

Eliana Ronzullo