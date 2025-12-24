Il dono di Natale: i piccoli cantori di San Martino in Pensilis animano il concerto alla casa di riposo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il 23 dicembre, nella Casa di Riposo “Casa Famiglia “ di San Martino in Pensilis, si è svolta un’ allegra ma toccante festa pre‑natalizia che ha portato canti e sorrisi agli ospiti della struttura per anziani. L’evento è’ stato organizzato dall’assistente sociale della struttura in collaborazione con le catechiste della parrocchia locale. Protagonisti della serata i bambini della quarta elementare della scuola primaria “John Dewey”, che hanno intonato i classici canti natalizi con entusiasmo e voce cristallina.

L’iniziativa dei canti dei bambini e’ nata per portare un sorriso e un po’ di magia natalizia agli anziani della struttura, creando un momento di condivisione, di gioia e di calore. I piccoli artisti hanno preparato con entusiasmo e amore i loro canti natalizi per rallegrare il Natale degli anziani, ricordando loro che non sono mai soli e che la musica e l’allegria sono un dono prezioso per tutti. L’evento ha visto la partecipazione di tanti ospiti, molti dei quali hanno accompagnato i piccoli cantori con applausi e, talvolta, con un timido coro di “Buon Natale”. “È stato commovente vedere i bambini condividere la gioia del Natale con chi ha vissuto tante storie”, ha dichiarato Cristina Fratantuono, responsabile della struttura.

Le catechiste: Nicoletta, Giusy D. Rosaria e Giusi P. coordinatrici dell’attività, con suor Catherine, hanno curato la scenografia e decorazioni artigianali create dagli stessi alunni, creando un’atmosfera calda e accogliente. “Questo è il vero spirito del Natale: dare e ricevere amore”.

L’assistente sociale della struttura Mariaconcetta Langiano, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative di comunità: “Quando i più piccoli e i più anziani si incontrano, si crea un ponte intergenerazionale che rinforza i legami e porta speranza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa festa”.

La giornata si è conclusa con la distribuzione di piccoli doni e un rinfresco preparato dallo staff della struttura lasciando un ricordo di calore umano che rimarrà vivo fino al prossimo Natale.

