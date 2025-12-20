Il Macte incontra Matilde Galletti: un viaggio nell’arte concettuale

TERMOLI. Il secondo incontro della rassegna Storie dell’arte contemporanea porta a Termoli la curatrice Matilde Galletti, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai processi creativi e ai professionisti dell’arte contemporanea nei territori vicini.

Partendo dal libro Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972 di Lucy Lippard, Galletti presenterà opere, ricerche e azioni che hanno segnato la nascita dell’arte concettuale. Un racconto per immagini guiderà il pubblico alla scoperta dei lati più affascinanti di questa corrente, sottolineandone la capacità di dialogare con linguaggi diversi e di coinvolgere pubblici differenti.

Matilde Galletti è docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e ideatrice e curatrice di Karussell, progetto che promuove l’arte contemporanea e invita artisti a realizzare progetti nelle Marche meridionali. Dal 2024, è anche curatrice di Una Boccata d’Arte per le Marche e si occupa dell’archivio dell’artista Mario Airò.