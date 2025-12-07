Il presepe all’uncinetto del gruppo “Marta”

CAMPOMARINO. Benedizione e inaugurazione del presepe all’uncinetto del gruppo “Marta”.

Nella chiesa “Santa Maria a Mare” di Campomarino si è tenuta ieri sera la benedizione e l’inaugurazione del presepe realizzato interamente all’uncinetto dal gruppo “Marta”. Un’opera straordinaria, nata dall’assemblaggio di centinaia di piccole pezze lavorate pazientemente a mano. Basti pensare che soltanto la grande stella cometa, esposta all’esterno, è composta da 920 pezze, frutto di un lavoro iniziato durante l’estate.

Le signore del gruppo hanno dedicato tempo e passione alla lavorazione della lana, già a partire dai mesi estivi, operando sia da casa sia nel laboratorio. A colpire è soprattutto il clima di collaborazione che anima il gruppo, composto esclusivamente da donne che, rispetto allo scorso anno, è ulteriormente cresciuto: un segnale che l’obiettivo del progetto è stato pienamente raggiunto.

Il gruppo “Marta” è una presenza storica a Campomarino. In origine si occupava della pulizia della chiesa e dei locali parrocchiali; solo in seguito è nato il progetto dell’uncinetto, oggi conosciuto come “Uncinetto che unisce”. Come sottolinea Graziella Di Martino, promotrice dell’iniziativa, questo progetto ha realmente centrato il suo scopo principale: creare aggregazione e rafforzare il senso di comunità.

Già lo scorso anno era stata realizzata una prima natività completamente all’uncinetto. Quest’anno l’opera si è arricchita con l’aggiunta dei Re Magi e della luminosa stella cometa, segno di una crescita continua del gruppo e della partecipazione.



L’uncinetto, oggi come ieri, resta un’arte affascinante e diffusa, ma non priva di complessità: richiede pazienza, precisione, creatività e una manualità che si affina nel tempo. È una tecnica che merita di essere custodita e tramandata, perché racchiude un sapere antico capace di trasformare semplici fili in opere che hanno un’anima.

E forse è proprio questo il vero miracolo del presepe del gruppo “Marta”: non soltanto la bellezza delle figure che lo compongono, ma il valore umano che custodisce. Ogni pezza è un piccolo gesto d’amore, un frammento di tempo donato, un pensiero rivolto alla comunità. In quelle mani che intrecciano la lana c’è la forza di chi crede ancora nella condivisione, nella tradizione, nel fare insieme.

E così, davanti a questa natività di fili e colori, Campomarino ritrova il calore di un abbraccio collettivo: un presepe che non rappresenta solo la nascita di Gesù, ma anche la rinascita di un sentimento di unità che illumina, oggi più che mai, il cuore del paese.

Il presepe all’uncinetto di Campomarino è, in un certo senso, un presepe “vivente”: non perché si muova, ma perché racconta ogni giorno la laboriosità di mani instancabili, di donne e madri di famiglia che, con dedizione, hanno mantenuto viva un’arte antica e l’hanno riportata ai nostri giorni. Un’opera che, come la natività che rappresenta, è simbolo di rinascita, comunità e tradizione.

E la festa non finisce qui. Nella piazza antistante la chiesa, infatti, l’intrattenimento continua grazie alle donne del gruppo, che espongono altri splendidi lavori all’uncinetto e, allo stesso tempo, deliziano i visitatori con scrippelle calde e profumato Kinderpunsch. È stato bello osservarle lavorare in armonia, ridere insieme e accogliere con entusiasmo e gentilezza tutti i presenti: un esempio vivo di quanto la creatività, quando condivisa, possa trasformarsi in pura gioia e in un abbraccio aperto a tutta la comunità.

Angelica Silvestri