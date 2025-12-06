“Il secondo Principio”: il libro di Rossana Vaudo ottiene il Premio speciale della giuria a Latina

TERMOLI–LATINA. Nemmeno il tempo di chiudere il ciclo di “Sapori tra le righe”, che subito si è tuffata in una nuova avventura, parliamo della docente e scrittrice Rossana Vaudo.

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione della XI edizione 2025 del Premio Letterario Internazionale Città di Latina, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama culturale nazionale. Nella categoria F, dedicata alla Narrativa edita, tra oltre quattrocento opere in concorso, si è distinta anche la termolese Rossana Vaudo, finalista con il romanzo «Il secondo Principio», pubblicato da Narrazioni Clandestine.

L’autrice ha conquistato il settimo posto assoluto e, a coronamento del suo percorso letterario, ha ricevuto anche il Premio speciale della giuria, riconoscimento attribuito alle opere che si distinguono per originalità, qualità narrativa e profondità tematica. Un risultato che conferma la forza della sua scrittura e porta ancora una volta il nome di Termoli in un contesto culturale di prestigio nazionale.

EB