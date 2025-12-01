Il talento prende gusto col terzo Open Day dell’Alberghiero

TERMOLI. Il talento prende gusto, letteralmente. Sabato l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli ha aperto le porte al suo terzo Open Day, trasformandosi in un autentico crocevia di sapori, tecniche e passioni. Una mattinata densa di entusiasmo e partecipazione, in cui studenti e famiglie hanno potuto immergersi da vicino nella vita quotidiana di una scuola sempre più riconosciuta come eccellenza formativa sul territorio.

Il percorso di orientamento, già protagonista del recente Open Week che ha registrato un’affluenza straordinaria, si è arricchito così di un nuovo appuntamento che conferma la forza attrattiva dell’istituto. Anche sabato, come nei giorni precedenti, un fiume di ragazze e ragazzi ha attraversato corridoi e laboratori, accompagnato da docenti e studenti pronti a mostrare con professionalità – e soprattutto con passione – cosa significhi formarsi in una scuola in costante evoluzione.

Cuore pulsante: i laboratori

Protagonisti assoluti del terzo Open Day sono stati ancora una volta i laboratori, vere officine del sapere pratico dove la teoria incontra il profumo della pratica.

I visitatori hanno potuto esplorare:

Enogastronomia , con dimostrazioni di tecniche di cucina e degustazioni guidate

, con dimostrazioni di tecniche di cucina e degustazioni guidate Pasticceria , tra lievitati, cioccolato e decorazioni artistiche

, tra lievitati, cioccolato e decorazioni artistiche Chimica , dove si studiano le basi scientifiche dei processi alimentari

, dove si studiano le basi scientifiche dei processi alimentari Accoglienza Turistica , per comprendere come si costruisce l’esperienza di un ospite

, per comprendere come si costruisce l’esperienza di un ospite Sala e Bar , tra mise en place, caffetteria e arte del servizio

, tra mise en place, caffetteria e arte del servizio Pizzeria , con focus su impasti, cotture e creatività

, con focus su impasti, cotture e creatività Attività sportive, che completano una formazione orientata al benessere e al lavoro di squadra

Laboratori che non sono semplici aule specialistiche, ma vere palestre di creatività, professionalità e responsabilità. Qui ogni esperienza diventa occasione concreta per scoprire le proprie inclinazioni e trasformarle in competenze spendibili.

Un ponte tra scuole, un ponte verso il futuro

Il terzo Open Day ha confermato il valore di un’altra intuizione pedagogica dell’istituto: aprire le porte non solo alle famiglie, ma anche alle scuole del territorio.

Già durante l’Open Week, infatti, gli alunni delle terze classi dell’Istituto “Oddo Bernacchia Schweitzer” avevano partecipato con entusiasmo alle attività laboratoriali, dando vita a un confronto intergenerazionale ricco di spunti, idee e nuove curiosità. Un’esperienza replicata e rinnovata sabato, a dimostrazione della volontà del “Federico di Svevia” di essere un punto di riferimento stabile nella rete educativa locale.

Orientamento come esperienza, non come brochure

L’Alberghiero di Termoli ha deciso di fare dell’orientamento un’esperienza immersiva, continua, concreta. Non solo visite guidate e informazioni formali, ma percorsi dinamici che permettono a chi entra nell’istituto di toccare con mano ciò che significherà studiare qui.

Un approccio che si ritrova in ogni aspetto dell’offerta formativa, dalla cura per i laboratori alla progettazione di attività innovative, fino ai percorsi internazionali.

Erasmus e visione globale: una scuola che guarda oltre

Accanto alla tradizione gastronomica e turistica, il “Federico di Svevia” continua a investire in percorsi europei e collaborazioni internazionali. I progetti Erasmus, sempre più strutturati e partecipati, offrono agli studenti la possibilità di formarsi all’estero, vivere esperienze professionali in contesti culturali diversi e costruire un curriculum spendibile nel mondo del lavoro globale.

Un valore aggiunto che rende la scuola una scelta strategica per chi ambisce a lavorare nella ristorazione, nell’hotellerie, nei servizi turistici o nell’accoglienza professionale.

Tutti i sabati aperti e un grande appuntamento in arrivo

Il percorso di orientamento non si ferma:

Ogni sabato di novembre, dalle 9:00 alle 13:00, l’istituto terrà le porte aperte per conoscere nel dettaglio la proposta educativa, parlare con docenti e alunni, visitare laboratori e aule professionali.

Il momento più atteso sarà l’Open Day del 13 dicembre, una data chiave per chi vuole scoprire da vicino il mondo del “Federico di Svevia” e compiere un passo decisivo verso una scelta consapevole per il proprio futuro.

Una comunità che cresce insieme

Il terzo Open Day di sabato conferma non solo la qualità dell’offerta formativa, ma soprattutto l’entusiasmo che anima la comunità scolastica. Docenti, studenti, famiglie: tutti partecipano a un progetto che mette al centro la professionalità, il talento e la crescita personale.

Una scuola che non si limita a insegnare, ma accompagna.

Che non si limita a formare, ma ispira.

Che non si limita a mostrare, ma coinvolge.

E sabato, ancora una volta, lo ha dimostrato.

Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.