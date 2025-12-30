Il viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa in Molise

MOLISE. Prosegue il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, che oggi raggiunge la sua venticinquesima tappa attraversando Trani, Barletta, Foggia e Termoli per concludersi a Campobasso. Dalle ore 17 in Piazza Vittorio Emanuele II si terrà la City Celebration, un evento aperto al pubblico con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità, che accoglierà l’arrivo della Fiamma.

In qualità di Presenting Partner, Coca-Cola accompagna il percorso con un programma ricco di contenuti, unendo sport, musica e momenti di condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica è un percorso di connessione reale: unisce storie, territori e persone, facendo vivere all’Italia i valori olimpici”, ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Vogliamo che ogni tappa diventi un’occasione di partecipazione attiva, vicina alle comunità, e che celebri l’Italia nella sua autenticità, portando energia e senso di appartenenza”.

Un’esperienza itinerante tra luce, musica e divertimento

Il Truck Coca-Cola, elemento iconico del Viaggio della Fiamma, accompagnerà i tedofori lungo il percorso con luci, suoni e movimento, trasformando ogni tappa in una vera festa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, il truck combina eleganza, tecnologia e intrattenimento, con schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto, animato da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

City Celebration a Campobasso

Il Coca-Cola Village, aperto al pubblico dalle 17 alle 19.30, sarà il cuore pulsante della tappa, con musica, cibo e attività per tutta la comunità. I visitatori potranno gustare pizza e Coca-Cola, contribuendo al contempo alle attività di Banco Alimentare. Parte delle donazioni raccolte sosterrà la distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

All’interno del Villaggio sarà possibile creare una lattina di Coca-Cola personalizzata, con nome, volto, data e città della tappa. Sarà presente anche un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo dove sperimentare sport olimpici e paralimpici in un’atmosfera inclusiva e dinamica.