Il viaggio in bici di Paolo Franceschini tra solidarietà, comicità e cultura della donazione

TERMOLI. “Un Mare di Pace” è il viaggio in bicicletta di oltre 1.400 km che unisce sport, solidarietà e impegno civile lungo l’intera costa adriatica. Paolo Franceschini, comico e ciclista, è arrivato in città dopo la partenza da San Nicandro Garganico, raccogliendo come sempre la “parola ricercata” del giorno – Domanda – simbolo del messaggio che ogni tappa dona al tour. L’arrivo presso la sede Avis e l’incontro con volontari e cittadini hanno preceduto lo show serale all’Auditorium comunale, dove Franceschini ha portato il suo format “Riso fa buon sangue”, unendo comicità e cultura della donazione.

Una giornata davvero straordinaria, quella vissuta insieme all’Avis di Termoli, che ha accolto con entusiasmo la quinta tappa del Bike Tour con protagonista Paolo Franceschini – o Comicista, come ama definirsi lui. Il suo arrivo nel primo pomeriggio, proveniente da San Nicandro Garganico, è stato accompagnato da diversi ciclisti locali che, prima di condurlo alla sede Avis presso l’Ospedale San Timoteo, lo hanno guidato in un breve ma suggestivo giro turistico della città.

In attesa del suo arrivo, abbiamo incontrato e siamo stati intervistati dallo staff di Radio Fa Buon Sangue, che segue quotidianamente il tour in diretta: Enrico Cibotti alla conduzione e Andrea al mixer. Una bellissima sensazione, per il sottoscritto, tornare dietro a un microfono dopo molti anni: un piccolo viaggio nel passato, nel mio primo amore, la radio. E Enrico ha fatto anche di più: mi ha ceduto il suo posto lasciandomi condurre da solo mentre lui intervistava Franceschini appena giunto in sede. Un quarto d’ora speciale, che gli ho poi sinceramente ringraziato per avermi regalato.

Dopo i saluti istituzionali, la giornata è proseguita la sera all’Auditorium Comunale di via Elba, dove Paolo Franceschini ha portato in scena il suo spettacolo. Per molti è stata una scoperta: un humor brillante, coinvolgente, che riesce a trattare temi seri come la donazione di sangue senza appesantirli, anzi rendendoli più accessibili e accattivanti. Una scelta – quella di usare la comicità come strumento di sensibilizzazione – che possiamo definire senza esagerare una piccola genialità. Paolo ci sa davvero fare: è ambasciatore del sorriso in bicicletta, ma anche un artista completo capace di tenere la platea partecipe e divertita fino all’ultimo.

In sala erano presenti anche l’assessore Paola Cecchi e una delegazione dell’Air Basket Termoli, guidata dal D.G. Basso Lanzone, che ha voluto omaggiare Franceschini con le magliette ufficiali della squadra. Sul palco, sia il comico sia il presidente dell’Avis Termoli, dott. Pasquale Spagnuolo, hanno rimarcato l’importanza della donazione, tema cardine dell’intero tour.

Questa mattina, giovedì 11, Paolo è ripartito da Termoli – da largo dei Fotografi, sotto il Castello – sempre scortato dai ciclisti termolesi, diretto verso Pescara per la sesta tappa. Il suo lungo viaggio proseguirà fino al 21 dicembre, quando il tour si concluderà a Belluno.

Michele Trombetta