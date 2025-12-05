In farmacia per i bambini, donati quasi 500 prodotti

TERMOLI. Si è conclusa con risultati lusinghieri la Settimana Nazionale di raccolta farmaci promossa dalla Fondazione Francesca Rava, svoltasi dal 13 al 20 novembre 2025, con il supporto della Diocesi di Termoli-Larino.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato: i farmacisti delle farmacie di Termoli – Le Diomedee, Del Molinello, Del Mare e Trabocchi – e i numerosi volontari delle associazioni diocesane e parrocchiali, tra cui Pastorale della Salute, Comitato Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Lilt Cb, Avo, Cappellania Ospedaliera, Movimento per la Vita, Aite, Unitalsi, insieme ai loro responsabili.

Grazie al loro impegno è stato possibile raccogliere 481 prodotti farmaceutici, destinati alle famiglie in difficoltà e ai bambini bisognosi, che verranno distribuiti attraverso l’Area Umana Integrale, la Caritas Diocesana, le parrocchie e le strutture collegate alla Diocesi di Termoli-Larino.

Un risultato che conferma l’importanza della collaborazione tra comunità, associazioni e istituzioni a favore dei più piccoli.

