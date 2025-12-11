Indagine Percettiva: a Termoli la mostra sull’arte cinetica contemporanea

TERMOLI. A Termoli, la Nuova Officina Solare ospita dal 13 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 la mostra Indagine Percettiva – Fenomenologia del campo visivo, un progetto che mette in luce come le ricerche nell’arte programmata e cinetica continuino a influenzare il panorama contemporaneo. Curata da Nino Barone, l’esposizione riunisce artisti che da anni esplorano le dinamiche della percezione visiva, della luce e del movimento, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Gli artisti presenti fanno parte del Gruppo Convid (Conoscere Opere Necessita Visione Informazione Dibattito), fondato nel 2020 e oggi composto da 17 creativi provenienti dall’Italia e dall’estero, impegnati in sperimentazioni innovative nel campo visivo.

Luciano Cardin, con un percorso iniziato negli anni ’80 all’Atelier di Ricerca, propone scomposizioni fotografiche che sottraggono le immagini alla rappresentazione tradizionale, collocandole sulla superficie e stimolando il fruitore a interagire con esse quasi in forma provocatoria.

Carmen Carriero, attiva nell’arte programmata dagli anni 2000, studia le dinamiche ottico-visive attraverso superfici colorate, fili e tratteggi che inducono la percezione del movimento, trasformando la luce in un elemento narrativo e sensoriale.

Ivano Fabbri lavora con materiali come l’acciaio abraso, inciso e colorato, sfruttando pieghe e giochi di luce per creare opere che mutano plastica e forma in base alla percezione dello spettatore, unendo progettualità e sperimentazione materica.

Infine, Roberto Sgarbossa, con oltre 45 anni di esperienza, utilizza materiali diversi per stimolare non solo la vista ma anche l’udito. Le sue opere su cartone cannetté generano contrasti e vibrazioni che ricordano veri e propri spartiti musicali, consolidando la dimensione multisensoriale delle sue creazioni.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 18 alle 20.30 presso la galleria di Corso Nazionale 12/A, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire l’evoluzione dell’arte cinetica e programmata nel contesto contemporaneo.