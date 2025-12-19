Internazionalizzazione e mobilità: un anno ricco di esperienze al “Magliano” di Larino

LARINO. L’internazionalizzazione conferma il suo ruolo centrale nell’offerta formativa dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” di Larino. Il 2025 si chiude con un bilancio particolarmente positivo grazie ai finanziamenti PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000167507 e PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000207204, che hanno reso possibile la progettazione e la realizzazione di numerose esperienze di mobilità internazionale:

29 mobilità docenti per corsi di formazione in Paesi quali Olanda, Irlanda, Finlandia, Francia, Cecoslovacchia, Islanda, Grecia e Spagna.

per corsi di formazione in Paesi quali Olanda, Irlanda, Finlandia, Francia, Cecoslovacchia, Islanda, Grecia e Spagna. 5 mobilità di gruppo di breve periodo per 30 studenti: Germania (11 studenti Liceo + 2 docenti), Ungheria (8 studenti Liceo + 2 docenti), Grecia (3 studenti ITAeG + 1 docente; 8 studenti Liceo + 2 docenti).

per 30 studenti: Germania (11 studenti Liceo + 2 docenti), Ungheria (8 studenti Liceo + 2 docenti), Grecia (3 studenti ITAeG + 1 docente; 8 studenti Liceo + 2 docenti). Mobilità singole: 1 studente del Liceo in Germania per un mese e 1 studente del Liceo per 3 settimane.

Proprio negli ultimi giorni dell’anno, il flusso di partenze e arrivi ha reso evidente il fermento internazionale dell’istituto. Dal 6 al 13 dicembre, ad esempio, tre studenti dell’ITAeG “San Pardo” insieme al docente accompagnatore hanno vissuto a Larissa (Grecia) un’esperienza formativa intensa: lezioni teoriche, laboratori di agrotecnica e attività zootecniche presso una sede del Ministero dell’Agricoltura hanno permesso loro di approfondire competenze professionali e conoscenze pratiche.

Dal 13 dicembre, un gruppo di studenti del Liceo, accompagnati da due docenti, si trova ad Alessandropoli, in Grecia, per un programma di scambio culturale dal titolo “Dal Molise alla Tracia: tradizioni e culture a confronto”, che include laboratori sul Carnevale, presentazione della festa patronale di San Pardo e laboratori creativi di fiori di carta.

Il 15 dicembre si è conclusa, invece, una settimana intensa per studenti e docenti del Liceo “D’Ovidio” ospitati in Martinica. Tra le attività scolastiche, spiccano i laboratori “Impariamo parole in creolo, insegniamo parole italiane”, “Mar dei Caraibi e mar Adriatico a confronto” e “Latino: mappa mitologica dell’isola”. Il gruppo ha inoltre esplorato il territorio visitando la capitale Fort de France, il Jardin de Balata, la città di Sainte Pierre e le spiagge del Sud come La plage de Salines, oltre al colorato mercato de La Savane des Eclaves, immergendosi nella cultura locale.

Il progetto Erasmus+ KA1 non rappresenta soltanto un programma di mobilità, ma un vero e proprio motore di innovazione didattica, sviluppo professionale e crescita personale. Studenti e docenti che partecipano alle mobilità tornano in classe con nuove competenze, idee e una rinnovata consapevolezza del proprio ruolo educativo.

In particolare, le mobilità di gruppo si confermano una straordinaria opportunità educativa: rafforzano le competenze linguistiche, sociali e interculturali degli studenti e promuovono valori di apertura, rispetto e cittadinanza europea e internazionale.