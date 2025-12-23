TERMOLI. La Carovana di Babbo Natale colora di atmosfere il centro città. Un’ondata di magia, allegria e sorrisi ha attraversato ieri sera il centro cittadino con la Carovana di Babbo Natale, uno degli eventi più attesi inseriti nel cartellone delle festività natalizie promosso dall’Amministrazione Comunale. Una carovana davvero speciale, curiosa e coinvolgente, ha animato le vie del centro, catturando l’attenzione e l’entusiasmo dei bambini, ma riuscendo a sorprendere e divertire anche i più grandi.

Protagonista assoluto Babbo Natale, che tra risate e applausi ha “provato” a distribuire dolcetti e sorrisi, regalando a tutti un momento di autentica atmosfera natalizia. Ad accompagnarlo una combriccola decisamente fuori dal comune: artisti e animatori che hanno intrattenuto il pubblico con magie, numeri di giocoleria e gag esilaranti, trasformando la passeggiata in un vero e proprio spettacolo itinerante. A rendere ancora più colorata la Carovana sono stati: Mago Peppe, Il Giocoliere Cistone; Marco Paolo Stante, nei panni di Babbo Natale; Pietro Di Lalla, l’Elfo; Sara Alfieri, Natalina; Mago Tony, l’irriverente Grinch.

Il momento conclusivo si è svolto in piazza Mercato, dove ad attendere la Carovana c’era Mago Checco, accolto con entusiasmo dai bambini e dalle famiglie presenti. Un evento che ha saputo unire spettacolo, fantasia e spirito natalizio, regalando alla città una serata di festa condivisa, fatta di emozioni semplici, risate sincere e tanta magia.

MT