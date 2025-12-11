La Casa di Babbo Natale nella scuola di via Cina

TERMOLI. La magia del Natale ha invaso la scuola dell’Infanzia di via Cina a Termoli, parte dell’Istituto Brigida-Cuoco, che per il secondo anno consecutivo ha realizzato la “Casa di Babbo Natale”. Il progetto ha trasformato gli spazi della scuola in un angolo incantato del Polo Nord, pronto ad accogliere i sogni e i desideri dei bambini e delle loro famiglie.

L’iniziativa, curata con passione dal personale docente e dai genitori volontari, ha l’obiettivo di far vivere ai bambini un’esperienza immersiva nel clima delle festività, lasciando un ricordo indelebile.

La Casa di Babbo Natale è stata inaugurata alla presenza del dirigente scolastico, professor Francesco Paolo Marra, del presidente del consiglio comunale di Termoli, avvocato Annibale Ciarniello, e del personale della scuola dell’Infanzia, con la partecipazione di una rappresentanza dell’orchestra della scuola secondaria di primo grado che ha eseguito brani natalizi.

Nei prossimi giorni, tutti gli studenti dell’Istituto avranno la possibilità di visitare la Casa, che resterà aperta fino al 16 dicembre, tutti i giorni dalle 17:00 alle 18:30, compresi sabato e domenica, per tutti i bambini che desiderano immergersi in questa magica ambientazione e imbucare la loro letterina. Ad accoglierli ci saranno Babbo Natale e i suoi elfi, insieme a un’atmosfera natalizia davvero incantata.

AZ