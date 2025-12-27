La comunità di Montecilfone si ritrova tra parole, solidarietà e festa

MONTECILFONE. La comunità si ritrova tra parole, solidarietà e festa.

Montecilfone si prepara a vivere un 27 dicembre carico di significato, dove la parola scritta incontra il gioco, la riflessione si intreccia alla solidarietà, e la comunità si stringe attorno a due eventi che celebrano il Natale come tempo di incontro e rinascita.

Alle ore 18, il Centro della Comunità ospita «Natale a Nevemagia», presentazione del libro di Orlando Ionata, in un’atmosfera che promette emozione e memoria. A dare il benvenuto sarà il sindaco Giorgio Manes, con la moderazione affidata ad Antonio Forcione, presidente del consiglio comunale. Interverrà Mily de’ Angelis, voce viva del territorio, in un dialogo che si preannuncia intenso e partecipato. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per ascoltare, condividere, ritrovarsi.

Ma la giornata non finisce qui. Alle ore 20:30, sempre al Centro della Comunità, prende vita la «Grande Tombola di Natale Insieme», organizzata dall’associazione «Una Mano Per La Vita» in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio Martire. Un evento pensato per grandi e piccoli, con ricchi premi, ingresso libero e un obiettivo che va oltre il gioco: sostenere la Caritas Missione con un’iniziativa benefica che trasforma il divertimento in gesto concreto. «Aiutaci ad aiutare» è il motto che accompagna la serata, tra auguri, sorrisi e la forza di una comunità che non smette di prendersi cura di sé.

Due appuntamenti, un solo cuore pulsante: Montecilfone. Il 27 dicembre non è solo una data sul calendario, ma un invito a esserci, a partecipare, a costruire insieme il senso profondo delle feste. Tra le parole di un libro e i numeri di una tombola, si scrive una pagina di comunità.

EB