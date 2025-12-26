La diocesi celebra i 25 anni da sacerdote di don Michele Di Legge

URURI. Nel giorno in cui la Chiesa celebra Santo Stefano protomartire, il 26 dicembre 2025, la comunità diocesana si stringe con gratitudine attorno a don Michele Di Legge, parroco di Ururi, nel 25° anniversario della sua ordinazione presbiterale.

Con un pensiero colmo di affetto e riconoscenza, il vescovo Claudio Palumbo, insieme al Presbiterio e all’intera diocesi, eleva la lode al Signore Gesù Cristo per il dono della vocazione e per il servizio che don Michele ha vissuto e continua a vivere con fede limpida, amore generoso e profonda sensibilità pastorale.

La solenne concelebrazione eucaristica di ringraziamento, presieduta dal vescovo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Ururi, ha visto la partecipazione dei confratelli presbiteri, dei familiari, delle autorità civili, dei cori di Casacalenda e Ururi e dei fedeli delle comunità parrocchiali di Santa Maria degli Angeli in Termoli, Lupara, Casacalenda e Ururi, luoghi in cui don Michele ha seminato e continua a seminare Vangelo, affidandosi alla tenerezza di quel Dio che si fa bambino e ridona senso e profondità alla vita di ogni persona.

Nel tratto conclusivo di questo anno giubilare, l’augurio è che don Michele possa proseguire il suo cammino come pellegrino di speranza, sostenuto dalla grazia del ministero, dalla luce della testimonianza quotidiana e dall’impegno vissuto anche nell’Unitalsi come assistente spirituale. La Vergine Maria vegli sul suo servizio e accompagni ogni passo del suo cammino sacerdotale con abbondanza di benedizioni dal Cielo.

EB