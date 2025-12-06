La magia del Natale prende vita in un pomeriggio di creatività

GUGLIONESI. Un pomeriggio creativo ha dato il via al lungo e ricco calendario delle festività natalizie di Guglionesi.

Dalle mani amorevoli e pazienti delle ragazze della Pro Loco Colleniso e dell’AGnG, tanti bambini hanno potuto vivere un’esperienza fatta di colori, fantasia e piccoli sogni da appendere agli alberi.

Niente pianti, niente bronci: solo risate, concentrazione e quella genuina voglia di creare che solo i più piccoli sanno portare con sé. Tra glitter, cartoncini, stelline e pennarelli, i bambini hanno decorato la renna dei desideri, preparato addobbi natalizi da portare a casa e lasciato il loro sogno sull’Albero dei Desideri, mentre l’Albero dei Ricordi custodiva scatti e momenti preziosi del pomeriggio passato insieme.

La villa di Castellara si è trasformata in un piccolo laboratorio di magia, illuminato dall’entusiasmo dei piccoli protagonisti e dalla cura delle volontarie che hanno guidato ogni attività con passione e sorriso.

Perché, in fondo, che Natale sarebbe senza i bambini?

Sono loro a ricordarci la bellezza dell’attesa, la forza dell’immaginazione e la semplicità dei gesti che scaldano il cuore.

E così, tra carta colorata e desideri che volano in alto, Guglionesi ha acceso ufficialmente la sua atmosfera natalizia: con creatività, condivisione e tanta, tanta meraviglia.

E per chi se lo fosse perso, si prosegue anche sabato 6 dicembre, dalle ore 10.

Alberta Zulli