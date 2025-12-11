La magia delle luci di Natale attraverso l’obiettivo di Angelo Ciuffolo

GUGLIONESI. «Ho sempre pensato che la magia del Natale non fosse nelle luci in sé, ma negli occhi di chi le guarda insieme. A voi che mi avete sostenuto, alla mia comunità, all’amministrazione comunale e al sindaco Leo Antonacci: infinitamente grazie! Questo è l’ultimo progetto dell’anno, che chiudo con il cuore pieno e gli occhi lucidi. Buone feste a tutti voi, all’anno prossimo».

Con queste parole, Angelo Ciuffolo, giovane video-maker di Guglionesi, racconta il suo ultimo progetto, un omaggio alle feste natalizie del suo paese.

Dopo il successo del video dedicato a Sant’Adamo, patrono di Guglionesi, Angelo torna a stupire con un nuovo lavoro che cattura l’accensione dell’albero e delle luminarie cittadine. Realizzato con la sua tipica attenzione ai dettagli e con un punto di vista dall’alto, il video ha conquistato la comunità: in sole due ore ha superato le 2.000 visualizzazioni, diventando rapidamente virale tra i concittadini e sui social.

Il talento di Angelo non è solo tecnico: è un dono capace di trasformare semplici immagini in emozioni condivise. Le luci di Natale diventano così specchio della gioia, della comunità e della partecipazione di tutti, raccontate con delicatezza e autenticità.

Questo progetto chiude un anno intenso per Angelo, che continua a crescere come narratore visivo, capace di trovare poesia e significato anche nelle piccole cose che ci circondano. Con lo sguardo rivolto al prossimo anno, Angelo saluta la sua comunità con gratitudine e affetto, confermando che la vera magia del Natale è quella che si vive insieme, occhi negli occhi.

Alberta Zulli