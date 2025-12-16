La Molisana illumina le strutture Asrem

CAMPOBASSO. In occasione delle festività natalizie, l’Asrem ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’azienda La Molisana per il generoso gesto di donare installazioni natalizie alle strutture sanitarie regionali. L’iniziativa ha contribuito a creare un’atmosfera più calda e accogliente, portando un messaggio di serenità e vicinanza a pazienti, personale sanitario e visitatori.

“Apprezziamo profondamente questa donazione – ha commentato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – Le luminarie, sobrie ma significative, trasmettono speranza e vicinanza, valori fondamentali in questo periodo speciale per tutti coloro che operano nelle nostre strutture.”

Il gesto de La Molisana testimonia la sensibilità dell’azienda nei confronti della comunità e del sistema sanitario regionale, evidenziando l’importanza della collaborazione tra eccellenze del territorio.

L’Asrem ha colto l’occasione per augurare a La Molisana e ai suoi dipendenti un felice e sereno periodo di festività.