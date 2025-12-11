L’Albero del Dono: la solidarietà in piazza con gli alunni della Bernacchia-Schweitzer

TERMOLI. Ieri mattina, alle ore 9, gli alunni delle classi 1C e 1D dell’Istituto Comprensivo Bernacchia/Schweitzer, accompagnati dai docenti Di Pardo, Carfagnini e Cecere, hanno partecipato all’iniziativa solidale “Albero del Dono” presso i portici di Piazza Bega.

L’Albero Solidale, allestito sotto i portici e promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Termoli insieme alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Campobasso, nasce come gesto di carità e speranza, per offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie più fragili. Dal 7 al 21 dicembre, infatti, tutta la cittadinanza è invitata ad appendere indumenti o giocattoli in buono stato da destinare a chi è in difficoltà.

Gli studenti hanno portato ciascuno un giocattolo o un indumento, appendendoli all’Albero Solidale con senso di responsabilità e consapevolezza. Il loro gesto ha ricordato che il Natale è una festa di condivisione e solidarietà, capace di abbracciare tutti.

Quella di ieri è stata una prima rappresentanza dell’Istituto: nei prossimi giorni altri alunni si recheranno all’Albero Solidale per consegnare i loro doni, rendendo l’iniziativa ancora più partecipata.

Tutti i docenti dell’Istituto hanno sostenuto l’iniziativa, in particolare la Dirigente Rosanna Scrascia, che ha sottolineato il valore educativo e comunitario di questo gesto, pienamente inserito nei percorsi di educazione civica.

Ad accogliere gli studenti erano presenti due responsabili della Croce Rossa Italiana, che hanno raccolto i doni e ribadito l’importanza dell’iniziativa come segno concreto di vicinanza alle famiglie più bisognose.

Con il loro contributo, i ragazzi hanno lanciato un messaggio semplice e universale: Pace, Solidarietà e Amore.

“Buon Natale a tutti!”

AZ