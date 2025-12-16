Larino si illumina di magia: boom di visitatori per le Luminarie

LARINO. Il fine settimana appena trascorso ha fatto registrare un numero altissimo di visitatori, che hanno scelto di trascorrere qualche ora all’insegna della spensieratezza, con la consapevolezza di immergersi nella pura magia di un evento da sogno.

Di data in data, le Luminarie confermano la propria importanza nel panorama delle manifestazioni natalizie che si svolgono in Molise, con un richiamo che si spinge ben oltre i confini regionali, attraendo non solo un turismo “mordi e fuggi”, ma anche tante persone che scelgono di restare a Larino per qualche giorno.

Un fiume di gente si è riversato nel fantastico percorso illuminato, capace di regalare emozioni a ogni passo, tra musica, installazioni artistiche, fuochi piromusicali e giochi di luce, spettacoli itineranti, personaggi fantastici, mercatini e attrazioni per grandi e piccini. Tra queste spiccano l’imponente e scintillante Ruota panoramica, la Pista di pattinaggio e la Giostra carosello, per vivere emozioni davvero uniche.

E la fiaba continua con il Giardino di Babbo Natale, che ha trasformato l’atrio del Palazzo Ducale in un luogo davvero magico: alberi illuminati, teneri animaletti, addobbi ovunque e una postazione in cui i bambini possono scrivere la letterina dei desideri, inserendola poi in una delle numerose buche delle lettere che tappezzano l’intera parete di quell’angolo capace di far sognare a occhi aperti.

E che dire del Villaggio del Grinch, con la sua atmosfera surreale, tra nebbia e luci spettrali, in cui il “padrone di casa”, verde di rabbia, si aggira concedendo selfie e foto ricordo?

Ma l’evento non riempie solo gli occhi: particolarmente apprezzato è lo street food, che regala i sapori della tradizione locale e nazionale. Scarpelle, pallotte cacio e ova, caciocavallo impiccato, panini dalle più svariate farciture, gnocco fritto, dolci di ogni genere, vini, cocktail, vin brulé e cioccolata calda soddisfano ogni palato.

“In ogni data portiamo sempre più cibo, facendo puntualmente il tutto esaurito. La gente apprezza molto i prodotti offerti, sia i nostri che quelli di altri esercenti”, ha detto la titolare di una postazione di street food.

Questo “benefico assalto” riguarda però anche gli esercizi commerciali del centro storico, sempre pieni durante le date delle Luminarie, perché l’evento, negli anni, ha saputo innescare un circuito economico virtuoso che regala una boccata di ossigeno alle attività che durante l’inverno vanno in sofferenza.

A ben guardare, tutto il territorio ne giova: dalle pizzerie scelte dai visitatori per concludere la serata, ai bar del Piano San Leonardo, punto di sosta prima o dopo aver utilizzato le navette che fanno la spola tra il borgo antico e la zona nuova, fino ai B&B che accolgono i turisti di fuori regione.

La manifestazione, quindi, non regala solo intrattenimento e bellezza, ma anche visibilità e una concreta, seppur breve, crescita economica per l’intero territorio, confermando ancora una volta che le idee lungimiranti, se ben realizzate, portano benefici tangibili, offrendo di anno in anno elementi di novità sempre più spettacolari e attraenti, grazie alla capacità di leggere i tempi e rinnovarsi.