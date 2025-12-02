TERMOLI. L’educazione civica comincia dai più piccoli. I bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia di via Catania dell’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer hanno varcato la soglia della sala consiliare del Comune di Termoli, trasformandola in un luogo di gioia e partecipazione.

L’incontro con il sindaco Nico Balice e il vicesindaco Michele Barile è stato un momento didattico-pedagogico di straordinaria intensità: i piccoli cittadini hanno posto domande semplici ma profonde e hanno avanzato proposte concrete, chiedendo più parchi giochi nei quartieri e un “grande albero” da piantare nella loro scuola.

Con spontaneità e allegria hanno ricordato agli adulti che la città appartiene anche a loro e che il futuro si costruisce ascoltando le voci dei bambini. A suggello della mattinata, il sindaco ha apposto il timbro comunale sulla “carta d’identità del piccolo cittadino”, un documento speciale che i bambini avevano realizzato disegnando e colorando a scuola.

Un gesto simbolico che ha reso tangibile l’idea di cittadinanza attiva e ha consegnato ai più piccoli la consapevolezza di essere parte integrante della comunità termolese.