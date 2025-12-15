Libri, regali e solidarietà con il mercatino natalizio della Lilt

TERMOLI. A Termoli si è svolto il mercatino natalizio dei libri organizzato dalla LILT Campobasso, un’iniziativa che ha permesso di scegliere regali originali e, al contempo, sostenere una causa importante: aiutare le donne colpite da tumore.

Tutto il ricavato è stato destinato all’acquisto di parrucche e turbanti, che sono stati forniti gratuitamente alle pazienti oncologiche che ne hanno fatto richiesta, offrendo un concreto sostegno e un gesto di dignità e speranza durante il percorso di cura.

Durante l’evento è stato allestito un banchetto con una ricca selezione di libri, gestito dalle volontarie del gruppo di libroterapia e coordinato dalla psicoterapeuta dottoressa Marianna D’Aulerio. All’iniziativa hanno collaborato anche le associazioni culturali Sopralerighe e Casa del Libro, contribuendo al successo della manifestazione.

La partecipazione della comunità ha superato ogni aspettativa: molti cittadini e visitatori si sono fermati, hanno curiosato tra i libri e sostenuto la causa con entusiasmo. Anche la scorsa edizione aveva riscosso un grande successo, ma questa volta il mercatino ha confermato come anche piccoli gesti possano avere un impatto concreto e prezioso.

Michele Trombetta