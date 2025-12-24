Lino Banfi cittadino onorario di San Severo

SAN SEVERO. San Severo si prepara a celebrare uno dei suoi ospiti più illustri: il noto attore e comico pugliese Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, riceverà la cittadinanza onoraria della città venerdì 2 gennaio 2026, durante l’evento “San Severo, la città del mio pensiero”, in programma alle 19.30 presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

La cerimonia, anticipata dall’ordine del giorno del Consiglio comunale del 29 e 30 dicembre 2025, vedrà Banfi sul palco per ricevere l’alta onorificenza insieme ad altri cittadini insigniti di benemerenze civiche, tra cui personalità del mondo sportivo, imprenditoriale e delle istituzioni. L’evento sarà coordinato da Michele Princigallo, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune, e sarà presenziato da autorità civili, militari e religiose locali e provinciali.

Lino Banfi, noto per la sua carriera pluridecennale nel cinema e nella televisione italiana, è anche frequentatore abituale di Termoli, dove partecipa a iniziative culturali e mantiene un legame consolidato con la comunità locale.

Un riconoscimento che celebra non solo la carriera dell’attore, ma anche il suo stretto legame con le comunità pugliesi e molisane.