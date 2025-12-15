Lions Club Larino, festa degli auguri tra gentilezza e nuovi progetti

LARINO. Si è svolta lo scorso 12 dicembre presso il Ristorante Belvedere di Guardialfiera la tradizionale festa degli auguri del Lions Club Larino. L’evento ha rappresentato un momento significativo di incontro e celebrazione per i soci, offrendo l’occasione di riflettere sui risultati raggiunti e di rinnovare l’impegno per il futuro. L’atmosfera è stata di profonda armonia e sentita cordialità.

Partecipazioni istituzionali e service in primo piano

La serata è stata arricchita dalla presenza del Presidente di Zona B della VII Circoscrizione, Domenico Fabbiano, a sottolineare il forte legame del Club con le direttive distrettuali. La Presidente Carmela Minotti ha accolto le personalità presenti, valorizzando l’importanza dei service promossi:

Pasquale Gioia , Presidente Onorario, per il service distrettuale “I Lions e la cultura della donazione”.

, Presidente Onorario, per il service distrettuale “I Lions e la cultura della donazione”. Marco Tagliaferri , rappresentante per il Molise dell’ AILD (Associazione Italiana Lions Diabetici).

, rappresentante per il Molise dell’ (Associazione Italiana Lions Diabetici). Graziella Vizzarri , Presidente ATS Larino di AIDO Molise , Officer del service distrettuale “Autismo e inclusione, nessuno escluso: conoscere per intervenire. Se mi ascolti con il cuore vedrai il mondo dal mio punto di vista”, operativo in diverse Circoscrizioni.

, Presidente ATS Larino di , Officer del service distrettuale “Autismo e inclusione, nessuno escluso: conoscere per intervenire. Se mi ascolti con il cuore vedrai il mondo dal mio punto di vista”, operativo in diverse Circoscrizioni. Luisa Rotoletti , Segretario di Club e Officer Distrettuale per la 7ª Circoscrizione, per il progetto “Villaggio Lions per la solidarietà di Wolisso”.

, Segretario di Club e Officer Distrettuale per la 7ª Circoscrizione, per il progetto “Villaggio Lions per la solidarietà di Wolisso”. Itala Trolio , Assessore del Comune di Guardialfiera.

, Assessore del Comune di Guardialfiera. Angelo Mancinone, Consigliere comunale di Guardialfiera.

Il service della “Gentilezza” e la cerimonia di ammissione

La serata ha avuto come tema distrettuale “La Gentilezza”, introdotto dalla socia Graziella Vizzarri, che ha guidato i presenti in una riflessione condivisa. Tutti i partecipanti hanno preso parte attivamente, leggendo e commentando frasi e pensieri, sottolineando l’importanza di questo valore programmatico.

Un momento particolarmente significativo è stato l’ingresso di due nuove socie: Itala Trolio e Giuseppina Narducci, investite ufficialmente dopo la presentazione delle rispettive madrine, la Presidente Carmela Minotti e Graziella Vizzarri. Un caloroso benvenuto è stato espresso anche da Pasquale Gioia, socio fondatore, evidenziando la continuità e la tradizione del Club. L’arrivo delle nuove socie è visto come un rinnovato slancio operativo per tutte le attività future.

La laboriosità sinergica del primo semestre

La Presidente Minotti ha tracciato un bilancio del primo semestre, definendolo un periodo di intensa “laboriosità sinergica”:

“La chiusura di questo semestre non è solo un momento per celebrare le feste, ma per riconoscere l’impegno costante e coordinato dei nostri soci. Siamo riusciti a portare a termine con successo un elevato numero di service, dimostrando che la nostra operosità non si limita a singoli eventi, ma si traduce in un impatto tangibile e duraturo sul territorio. La presenza di Officers Distrettuali e soci attivi in progetti significativi evidenzia la nostra volontà di servire la comunità locale e internazionale in modo completo.”

Questo dinamismo, che ha visto il Club impegnato su più fronti – dalla salute all’inclusione, dalla solidarietà internazionale alla cultura della donazione – proseguirà nel secondo semestre con un ricco programma di iniziative, confermando la ferma volontà del Lions Club Larino di essere una risorsa fondamentale per le comunità.