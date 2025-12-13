Lo sport come strumento educativo: convegno dell’Adriatica Campomarino

CAMPOMARINO. Adriatica Campomarino promuove il convegno “Costruire il futuro. Lo sport che forma persone”, un appuntamento dedicato al valore educativo, tecnico e umano dello sport nella crescita dei giovani. L’incontro si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 17 presso l’Aloha Park Hotel di Campomarino Lido e rappresenterà un importante momento di confronto per allenatori, tecnici, dirigenti e professionisti del settore sportivo e medico.

I lavori si apriranno con i saluti delle autorità locali e dei referenti sportivi regionali. Interverranno, tra gli altri, Enrico Caruso, selezionatore della Rappresentativa FIGC Molise U19, Carmine Rienzo, selezionatore della Rappresentativa FIGC Molise U17, Salvo Fulvio D’Adderio, allenatore del Termoli Calcio 1920, e Gaetano Petrelli, responsabile dell’area portieri delle Nazionali giovanili italiane.

A introdurre il convegno sarà Marco Altobello, dirigente fondatore e allenatore dell’Adriatica Femminile, che illustrerà gli obiettivi dell’iniziativa e il valore formativo del progetto.

Il cuore dell’incontro sarà dedicato agli interventi di esperti provenienti da diversi ambiti legati alla formazione dei giovani atleti. Marco Maestripieri, docente del Settore Tecnico FIGC, affronterà il tema “Il ruolo dell’educatore nel settore giovanile”, soffermandosi sulle competenze e le responsabilità dell’allenatore moderno. Il dott. Michele Colella parlerà di BLSD, rianimazione cardiopolmonare e patologie cardiovascolari, evidenziando l’importanza della prevenzione e della sicurezza nello sport. La dott.ssa Romina Bevilacqua approfondirà il tema “L’alimentazione: allenamento invisibile”, mentre la dott.ssa Silvia Travaglini concluderà gli interventi con una relazione su “Sport e psicologia: la dimensione ludica del gioco del calcio”, sottolineando il ruolo degli aspetti emotivi e mentali nello sviluppo dei giovani.

In chiusura sono previsti collegamenti video con tre protagonisti del calcio italiano: Francesco Acerbi, calciatore dell’Inter, Elena Linari e Gloria Marinelli, entrambe calciatrici della Nazionale italiana.

A moderare l’incontro sarà Leo Tanga, coordinatore tecnico e allenatore dell’U17 dell’Adriatica Campomarino.

Fondata nel 2003 da Luigi Mandelli e da Luca e Marco Altobello, la S.S. Adriatica Campomarino ha rappresentato in oltre vent’anni un punto di riferimento fondamentale per il territorio, garantendo un’attività sportiva continuativa e svolgendo una funzione sociale ed educativa di primaria importanza. Oggi è la più grande associazione sportiva locale e una delle scuole calcio più strutturate del Molise.

Il percorso della società è testimoniato da risultati significativi: due campionati regionali vinti, dieci anni consecutivi nei campionati nazionali femminili, sette campionati provinciali, otto Coppe Disciplina e numerose iniziative di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il Torneo Internazionale Città di Campomarino, giunto alla 22ª edizione.

La stagione in corso segna un ulteriore salto di qualità, con un significativo aumento degli iscritti, il rafforzamento dello staff tecnico e dirigenziale e una nuova guida societaria affidata al presidente Stefano Sabatini. Un percorso di crescita che consolida l’Adriatica Campomarino come principale punto di riferimento sportivo del territorio.

Il convegno “Costruire il futuro” si propone così non solo come occasione di approfondimento e confronto, ma come espressione di una visione chiara: uno sport capace di educare, includere e formare persone, prima ancora che atleti.

