Luci di speranza: Larino illumina il Natale con solidarietà verso l’Etiopia

LARINO. La magia delle Luminarie di Larino non ha illuminato solo i vicoli del centro storico, ma ha acceso una luce concreta di solidarietà verso l’Etiopia. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l’iniziativa “Luci di Speranza”, promossa dal Lions Club di Larino lo scorso sabato 20 dicembre, un evento che ha saputo coniugare la bellezza della festa con il dovere morale del sostegno ai più fragili.

Un ponte di fratellanza tra Larino e l’Africa

L’iniziativa, ospitata in una delle caratteristiche casette in legno di via Cluenzio, ha trasformato il cuore del percorso luminoso in un punto di incontro e condivisione. Grazie alla disponibilità dei soci Lions e alla generosità dei tanti visitatori, è stata portata avanti una raccolta fondi che permetterà di garantire continuità al progetto “Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso”.

Non si tratta di un semplice contributo una tantum: quello dei Lions è un impegno strutturale che dura dal 2006. Sostenere Wolisso significa alimentare una speranza di vita per oltre 1000 ragazzi e ragazze etiopi, sottraendoli all’analfabetismo e offrendo loro gli strumenti per costruire il proprio futuro.

Istruzione e salute: il polo d’eccellenza di Wolisso

Il ricavato dell’evento sarà destinato al mantenimento del polo scolastico, vero centro di eccellenza del Distretto Lions 108 A. La forza di questo progetto risiede nella sua doppia anima: da un lato l’istruzione, dall’altro la prevenzione sanitaria. Fiore all’occhiello del centro è infatti la Dental Clinic, un presidio medico d’avanguardia che garantisce cure odontoiatriche gratuite agli studenti e all’intera popolazione locale, in un contesto dove l’accesso alla medicina specialistica è spesso un miraggio.

I cittadini e i numerosi turisti accorsi per le luminarie hanno risposto con entusiasmo all’appello del Club. Partecipando al momento conviviale a base di zuppa di legumi e vino, hanno trasformato una sosta culinaria in un potente gesto di fratellanza che ha simbolicamente unito la terra frentana al cuore dell’Etiopia.

Una sinergia vincente di territorio e valori

Il successo della serata è stato il frutto di una proficua collaborazione che ha travalicato i confini locali. Il Lions Club di Larino ha operato in stretto partenariato con la Fondazione Lions per la Solidarietà del Distretto 108 A, ente del terzo settore che ha supportato il service. Fondamentale è stata la cooperazione con il Lions Club di Bojano, a dimostrazione di come la “Zona B” sappia fare rete per le grandi cause.

L’organizzazione è stata curata con dedizione dall’Officer di Wolisso della VII Circoscrizione, Luisa Rotoletti, e dalla Presidente di Club, Carmela Minotti, che hanno potuto contare sul supporto operativo dei soci del Lions Club Frentano e di un gruppo di amici larinesi. Il service è stato onorato dalla presenza del Presidente della Zona B, Domenico Fabiano, che con la sua partecipazione ha testimoniato la vicinanza e il supporto costante del Distretto alle iniziative locali.

I ringraziamenti

Il Lions Club di Larino esprime la propria profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo:

Alle cariche distrettuali: il Presidente di Zona, Domenico Fabiano , che ha portato la vicinanza del Distretto 108 A a voce del Governatore Stefano Maggiani ; la Presidente della Fondazione, Francesca Romana Vagnoni , per il prezioso supporto della Fondazione nella realizzazione del service e il Coordinatore Distrettuale per Wolisso Gabriele Tumini .

il Presidente di Zona, , che ha portato la vicinanza del Distretto 108 A a voce del Governatore ; la Presidente della Fondazione, , per il prezioso supporto della Fondazione nella realizzazione del service e il Coordinatore Distrettuale per Wolisso . Alle associazioni partner: Larino nel Cuore , motore delle Luminarie, con il Presidente Salvatore Faiella , e la Federcaccia sezione Larino con il Presidente Giovanni Mancinelli .

, motore delle Luminarie, con il Presidente , e la con il Presidente . Al tessuto imprenditoriale: l’Ingegnere Giacinto Intrevado, Centro Casa di Primiano Di Biase, Panificio Kalena dei fratelli Fallucchi e Cantine Rotoletti, il cui supporto logistico e materiale è stato fondamentale.

Con “Luci di Speranza”, Larino ha dimostrato ancora una volta che la bellezza delle sue luminarie risplende di una luce più pura quando incontra il cuore e la solidarietà della sua comunità.