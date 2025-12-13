Maria Luigia Di Virgilio, 25 anni di dedizione alla psicologia e al sostegno alle donne

CAMPOBASSO. Il 12 novembre 2025, presso il Coriolis, l’Ordine degli Psicologi della Regione Molise ha organizzato un evento di benvenuto dedicato ai nuovi iscritti, includendo anche un momento speciale per il riconoscimento delle psicologhe e degli psicologi che hanno raggiunto i 25 anni di carriera.

Nel corso della cerimonia, la dottoressa Maria Luigia Di Virgilio è stata premiata con una targa di riconoscimento per la sua lunga e significativa attività professionale.

La coordinatrice dei Cav e delle Cr gestite dall’Associazione Liberaluna, in coprogettazione con la Regione Molise, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni: «Riconosciamo alla dr.ssa Di Virgilio l’impegno e la professionalità con cui, negli anni, si è distinta all’interno dell’équipe. È motivo di orgoglio averla nel nostro gruppo di lavoro, dove ogni giorno porta competenza, sensibilità e dedizione».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Ordine degli Psicologi della Regione Molise, che con questo evento ha voluto valorizzare le eccellenze del territorio, riconoscendo il contributo offerto alla psicologia italiana da professioniste e professionisti che, con dedizione, hanno costruito percorsi di qualità e competenza.

La dottoressa Maria Luigia Di Virgilio rappresenta una figura di riferimento preziosa: una professionista attenta e competente, che ogni giorno affianca con grande dedizione le donne vittime di violenza, offrendo ascolto, sostegno e accompagnamento nell’elaborazione dei traumi vissuti.

Come sottolinea un collega dell’équipe: «Grazie Gina, perché è così che tutte noi ti conosciamo: per il contributo che dai all’équipe e per la tua umanità professionale».