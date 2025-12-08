«Matì», menzione gigliata per Giorgio Senese

FIRENZE–TERMOLI–GUGLIONESI. Sabato 6 dicembre, nella cornice solenne del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, durante la 1ª Sessione Letteraria della XLII edizione del Premio Firenze di Letteratura, alla presenza del presidente on. Marco Cellai e della Sindaca di Firenze Sara Funaro, lo scrittore molisano Giorgio Senese ha ricevuto la Segnalazione d’onore per il suo racconto inedito «Matì».

La cerimonia, trasmessa in diretta streaming, ha consacrato ancora una volta il talento di un autore che, nato a Termoli e residente a Guglionesi, da anni porta la voce del Molise nei principali contesti letterari nazionali.

Senese non è nuovo ai riconoscimenti: nel 2018 il racconto «Acchj e Manucchj» fu selezionato per il concorso Racconti Abruzzo-Molise e pubblicato nell’antologia edita da Historica; nel 2021 «Voci Frentane» entrò nella prima guida turistico-letteraria Racconti dal Molise di Molise Experience; nel 2024 ha pubblicato il romanzo storico «Cave a signatis» (Tau Editrice, Todi), opera che nel 2025 è stata selezionata come Opera prima al XII Premio Internazionale di Letteratura Città di Como.

Con «Matì», Senese conferma una traiettoria autoriale solida, radicata nella memoria e nella cultura frentana, capace di trasformare il patrimonio narrativo del territorio in letteratura riconosciuta e premiata.

