Mercatini di Natale e Presepe vivente a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Il Natale accade qui»: San Martino si accende il 22 e 23 dicembre.

Due giorni. Due piazze. Un paese intero che si fa festa, racconto, comunità. A San Martino in Pensilis, il Natale non si aspetta: si costruisce, si vive, si celebra. E il 22 e 23 dicembre diventano il fulcro di questa trasformazione, il momento in cui tutto converge — luci, voci, volti — per dire che qui, il Natale accade davvero.

Il 22 dicembre, Largo Trinità e Largo Baronale si riempiono di artigiani, commercianti e associazioni locali: è la seconda edizione dei «Mercatini di Natale», ma è anche molto di più. È il ritorno della fiducia, dello scambio umano, della bellezza fatta a mano. Ogni bancarella è una storia, ogni prodotto è un frammento di identità. Dalle 18:00 in poi, il centro storico si trasforma in un villaggio incantato, dove il freddo si scalda con la presenza, e il buio si illumina di relazioni.

Il 23 dicembre, Piazza De Santis «Mezzaterra» diventa Betlemme. Il «Presepe Vivente» prende vita, e con lui prende vita l’intera comunità. Non è spettacolo: è incarnazione. Non è rappresentazione: è testimonianza. I volti del paese diventano personaggi sacri, le strade si fanno scenografia, il tempo si sospende. È il primo atto di una narrazione che proseguirà il 26, 28 dicembre e il 6 gennaio, ma è il 23 a far proseguire il battito, il miracolo, già in debutto nel weekend dell’Immacolata.

Dietro tutto questo, c’è un paese che lavora insieme. Il Comune, le associazioni, gli sponsor, non sostengono un evento: alimentano un’identità. Quella di una comunità che non si limita a vivere il Natale, ma lo rifonda ogni anno, con mani, cuore e presenza.

Il 22 e 23 dicembre, San Martino non è solo un luogo: è un gesto. È un invito. È una promessa mantenuta.