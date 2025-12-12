PETACCIATO. Un viaggio che parte da un piccolo borgo adriatico e arriva fino al cuore dell’Africa occidentale, intrecciando sguardi, emozioni e solidarietà.

È questo il senso della mostra fotografica di beneficenza “My Guinea-Bissau”, ideata dal fotografo foggiano Alfredo Urbano e resa possibile grazie alla collaborazione tra l’associazione Il Cuore di Petacciato, la parrocchia di San Rocco, il patrocinio del Comune e i missionari di Bigene ODV di Foggia. L’iniziativa si apre oggi, venerdì 12 dicembre 2025, con la presentazione ufficiale al Palazzo Ducale di Petacciato, e proseguirà fino a domenica 14 dicembre nella suggestiva Cripta della chiesa di Santa Maria, in Piazza Belgioioso, 4.

Urbano racconta di un legame profondo con Bigene, un piccolo angolo di Guinea-Bissau dove da tre anni torna come fotografo e volontario: «Ci sono luoghi che ti restano addosso. Per me, uno di questi è Bigene». Le immagini esposte non sono scatti rubati, ma frammenti di vita condivisa: bambini che fanno merenda con il riso distribuito a scuola, donne che attingono acqua al pozzo, mani che preparano il pasto per decine di piccoli, sguardi che restano impressi e che parlano di fragilità e forza, fatica e speranza.

La mostra diventa così un ponte concreto di solidarietà, perché ogni fotografia sostiene i progetti dei Missionari di Bigene ODV: dal programma “Riso per la scuola”, che garantisce un pasto completo ai bambini, alla costruzione di pozzi per portare acqua pulita alle comunità, fino al sostegno al centro nutrizionale e all’orfanotrofio di Bambaran, dove ogni contributo si trasforma in cibo, cure e futuro. Visitare “My Guinea-Bissau” significa compiere un piccolo viaggio che porta con sé storie, volti ed emozioni, ma soprattutto la possibilità di diventare parte di un percorso di aiuto e speranza.

Ma c’è di più: la mostra è anche un’occasione per riflettere sul senso del viaggio e della fotografia. Urbano non si limita a documentare, ma costruisce un racconto visivo che restituisce dignità e presenza a chi spesso rimane invisibile. Ogni immagine diventa testimonianza di un incontro, di un gesto quotidiano che acquista valore universale. Non è un reportage freddo, ma un mosaico di relazioni, di momenti condivisi, di vite che si intrecciano. La fotografia, in questo contesto, diventa strumento di consapevolezza e di responsabilità, capace di trasformare l’osservatore in parte attiva di un progetto solidale.

Petacciato, con questa iniziativa, si fa crocevia di umanità e di cultura, dimostrando come anche una piccola comunità possa aprirsi al mondo e diventare protagonista di un percorso di solidarietà internazionale. La scelta della Cripta di Santa Maria come luogo espositivo non è casuale: uno spazio raccolto, carico di storia e spiritualità, che amplifica il senso di intimità e di vicinanza con i volti e le storie raccontate dalle fotografie.

Chi visiterà la mostra non porterà a casa soltanto immagini, ma un bagaglio di emozioni e di consapevolezze. Potrà scegliere di sostenere concretamente i progetti dei Missionari di Bigene ODV, trasformando la bellezza di uno scatto in un gesto di solidarietà. Ogni euro raccolto diventa un mattone di speranza: un piatto di riso, un pozzo che sgorga acqua pulita, una cura per un bambino, un futuro che si apre.

“My Guinea-Bissau” è dunque molto più di una mostra: è un invito a guardare oltre, a sentirsi parte di una comunità globale, a riconoscere che la distanza geografica non cancella la vicinanza umana. È un viaggio che parte da Petacciato e arriva fino a Bigene, ma che può continuare dentro ciascuno di noi, trasformandosi in impegno, responsabilità e solidarietà.

