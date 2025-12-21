Musica e creatività all’istituto omnicomprensivo di Campomarino: il Natale a ritmo di Body Percussion

CAMPOMARINO. Il Natale si è fatto ritmo, movimento ed emozione, prendendo forma attraverso un linguaggio universale capace di parlare a tutti: quello del corpo che diventa musica.

Il 18 dicembre, l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino ha ospitato un evento di grande valore educativo e artistico, capace di intrecciare espressività corporea, creatività e partecipazione collettiva. Protagonista della serata è stata la Body Percussion, una disciplina che trasforma il corpo in strumento musicale e l’emozione in suono condiviso.

A salire sul palco sono stati gli alunni delle classi terze e quarte di Campomarino e della classe quarta di Nuova Cliternia, che hanno dato vita a esibizioni coinvolgenti, dinamiche e cariche di entusiasmo.

Attraverso battiti di mani, piedi e petto, i bambini hanno reinterpretato celebri melodie natalizie, dimostrando come la musica possa nascere anche senza strumenti tradizionali, affidandosi esclusivamente a coordinazione, ascolto e creatività.

A rendere il momento ancora più suggestivo è stato il coinvolgimento diretto del pubblico: i genitori, invitati a seguire il ritmo con il battito delle mani, hanno trasformato l’esibizione in un’esperienza corale, creando un clima di autentica partecipazione e profonda condivisione.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, capace di rafforzare il legame tra scuola e famiglie e di trasformare la serata in una vera festa di comunità.

L’iniziativa ha messo in luce il lavoro appassionato e competente dei docenti Veronica Fabbri Valenzuela, Paolo Castellitto, Giulia Borrelli e Mattia Strazzullo, che hanno accompagnato gli studenti in un percorso didattico mirato allo sviluppo del senso del ritmo, della coordinazione motoria e dello spirito collaborativo.

Nel corso del progetto, i bambini hanno inoltre realizzato maracas artigianali, un’esperienza creativa che ha unito manualità e apprendimento musicale, stimolando fantasia, curiosità e consapevolezza sonora.

Al termine della manifestazione, il dirigente scolastico Guido Rampone ha espresso profonda gratitudine per l’impegno dei docenti e l’entusiasmo dimostrato dagli alunni e dalle famiglie, sottolineando il valore formativo di iniziative capaci di coniugare musica, movimento e partecipazione attiva.

L’evento ha rappresentato un autentico momento di crescita e condivisione, confermando come la musica sappia educare, unire e dare voce all’immaginazione, rendendo la scuola un luogo vivo, inclusivo e pulsante di energia.

Eliana Ronzullo