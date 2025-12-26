Natale con la Polizia: la Volante porta doni, sorrisi e vicinanza ai ragazzi della Cooperativa “L.A.I”

ISERNIA. Natale con la Polizia di Stato: la Squadra Volante porta doni, sorrisi e vicinanza ai ragazzi della Cooperativa “L.A.I. – Lavoro Anch’Io”.

È un appuntamento che ormai appartiene al cuore della città, quello che anche quest’anno ha visto gli agenti della Squadra Volante della Questura di Isernia raggiungere i giovani della Cooperativa “L.A.I. – Lavoro Anch’Io” per condividere doni, auguri e un momento autentico di festa. Un gesto semplice, ma capace di generare un entusiasmo contagioso tra i ragazzi diversamente abili che da tempo nutrono un legame speciale con la Polizia di Stato, riconoscendole un ruolo di protezione, presenza e amicizia.

La cooperativa, punto di riferimento per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, continua a distinguersi per i suoi percorsi riabilitativi e di terapia occupazionale, che restituiscono autonomia, dignità e orgoglio a un’intera comunità.

L’arrivo della Volante, con le luci blu che illuminavano l’ingresso, ha trasformato la mattinata in un piccolo evento: emozione, abbracci, curiosità, e poi l’albero di Natale addobbato insieme agli agenti con una pallina speciale, raffigurante il logo della Polizia di Stato, simbolo di un’amicizia che negli anni si è fatta concreta e reciproca. A chiudere l’incontro, il gesto più bello: i ragazzi hanno donato ai poliziotti manufatti artigianali realizzati da loro stessi, oggetti che verranno esposti nei locali della Questura come segno tangibile di un legame che va oltre le formalità e che racconta una comunità capace di riconoscersi, sostenersi e celebrare insieme il valore della solidarietà.

Un momento di Natale che non si limita alla ritualità, ma rinnova il senso profondo del motto della Polizia di Stato: «esserci sempre».

EB