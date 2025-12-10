Natale con le donne Anteas: tra creatività e cuore

GUGLIONESI. Un’atmosfera di festa e condivisione ha animato un mercatino artigianale organizzato dalle Donne Anteas di Guglionesi, coinvolgendo alcune cittadine e i più piccoli. All’interno della tensostruttura a Castellara, bambini e adulti hanno trascorso un pomeriggio speciale.

I piccoli hanno decorato l’albero di Natale con entusiasmo, guidati dalle Donne Anteas, alcune delle quali hanno vestito il ruolo di “nonne” pronte a trasmettere affetto e saperi artigianali alle nuove generazioni.

Il mercatino ha offerto molto più di semplici decorazioni: è stato un momento di incontro, scambio e memoria condivisa. Grazie a iniziative come questa, il volontariato dimostra quanto possa generare bellezza e rafforzare il tessuto sociale, trasformando un pomeriggio ordinario in una vera festa comunitaria.

Il Natale si celebra così, con semplicità, creatività e cuore, insieme, come una grande famiglia.

Alberta Zulli