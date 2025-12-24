Natale in Cattedrale con l’Ordine del Santo Sepolcro

TERMOLI. Per la prima volta a Termoli, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha tenuto una cerimonia speciale di preparazione al Santo Natale. L’evento si è svolto il 20 dicembre 2025 presso la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, in piazza Duomo.

La cerimonia è stata officiata da monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino e Grand’Ufficiale dell’Oessg, e ha visto la partecipazione di circa 70 Cavalieri e Dame provenienti da Lazio, Abruzzo e Molise. Erano presenti anche importanti autorità dell’Ordine, tra cui il Luogotenente per l’Italia Centrale, Stefano Petrillo, e il presidente della Sezione Abruzzo e Molise, Salvino Gregorio.

L’evento è stato preceduto da una suggestiva processione esterna alla Cattedrale, con i vessilli, i Cavalieri e le Dame in divisa, il mantello originale e le storiche insegne dell’Ordine. Durante la cerimonia, i partecipanti hanno rivolto una speciale intenzione per la pace nel mondo, con un pensiero particolare alla martoriata Ucraina e alla devastata Terra Santa di Palestina.

Ma chi è l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme? Si tratta di un ordine cavalleresco cattolico ufficiale, riconosciuto direttamente dalla Santa Sede, che dipende giuridicamente dal Papa ed è strettamente legato al Patriarcato Latino di Gerusalemme. La sua missione principale è sostenere concretamente i cristiani in Terra Santa, sia dal punto di vista spirituale sia attraverso aiuti economici.

In particolare, l’Ordine:

finanzia scuole, ospedali, parrocchie e opere sociali in Israele, Palestina, Giordania e Cipro;

in Israele, Palestina, Giordania e Cipro; sostiene il clero locale e la formazione dei futuri sacerdoti;

e la formazione dei futuri sacerdoti; promuove la presenza cristiana nei luoghi dove il cristianesimo è nato;

nei luoghi dove il cristianesimo è nato; incoraggia nei suoi membri una vita cristiana coerente, ispirata ai valori del Vangelo.

Oggi l’Ordine è un’istituzione laicale, internazionale, composta da uomini e donne – Cavalieri e Dame – impegnati nella fede, nella carità e nel sostegno alla Terra Santa. Ha sede a Roma e opera sotto la guida del Cardinale Gran Maestro Fernando Filoni, organizzando regolarmente pellegrinaggi in Terra Santa, durante i quali i membri possono pregare nei Luoghi Santi, incontrare la popolazione locale e verificare direttamente i progetti sostenuti.

Con le immagini di Nicola Mastrogiuseppe, sono state raccolte interviste al luogotenente per l’Italia Centrale, avvocato Stefano Petrillo, e al delegato per Campobasso e Isernia, Giuseppe Alabastro.

Michele Trombetta