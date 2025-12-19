Natale nei nidi di Termoli: creatività e condivisione tra laboratori e famiglie

TERMOLI. Atmosfera natalizia, creatività e condivisione: è quanto si è respirato nei nidi d’infanzia di Termoli nel corso di una speciale “settimana del Natale”, che ha coinvolto bambini e genitori in una serie di laboratori artistici a tema.

Le attività si sono svolte nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì presso i nidi Difesa Grande, Volturno e Montecarlo, quest’ultimo sede della conclusione del percorso laboratoriale. Un’esperienza pensata per unire famiglie e piccoli in momenti di partecipazione attiva, gioco e scoperta, all’interno di un clima festoso e accogliente.

Numerosi i laboratori artistici natalizi proposti, che hanno visto bambini e genitori lavorare fianco a fianco, condividendo emozioni, creatività e sorrisi. Un’iniziativa che ha riscosso entusiasmo e partecipazione, rendendo felici grandi e piccoli e rafforzando il legame tra nido e famiglie.

Il Consorzio Matrix, che gestisce i nidi d’infanzia cittadini, ha espresso il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale, allo staff educativo e alle famiglie del territorio per la collaborazione e la riuscita dell’iniziativa, che ha rappresentato un significativo momento di comunità e partecipazione in vista delle festività natalizie.

Michele Trombetta