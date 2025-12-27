Oltre 500 visitatori alla mostra sull’Arma, ultimo weekend al Castello Svevo

TERMOLI. «Per il Bene»: ultimo weekend per visitare la mostra fotografica dedicata all’Arma dei Carabinieri a Termoli.

Oggi e domani il Castello Svevo di Termoli ospita l’ultimo weekend di apertura della mostra fotografica «Per il Bene. L’Arma dei Carabinieri a Termoli, storia di responsabilità, impegno, lealtà, fiducia», un percorso visivo che sta riscuotendo un successo straordinario e che, in soli quattro giorni, ha già registrato circa 500 presenze.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Termoli, nasce dopo l’ottima accoglienza ottenuta il 2 giugno alla Torretta Belvedere e torna ora in una versione ampliata, arricchita da nuove immagini dai risvolti storici e umani di grande valore. La mostra, allestita nelle sale del Castello Svevo, offre un viaggio nella relazione profonda tra lo Stato e la comunità, raccontata attraverso la presenza quotidiana dei Carabinieri sul territorio e il loro impegno costante nella tutela del Bene comune, a partire proprio dalla nostra città (Foto Filippo Cantore).

Molti visitatori della marineria termolese si sono riconosciuti nelle fotografie dedicate alla processione di San Basso, segno di un legame vivo, identitario, che attraversa generazioni e mestieri. Accanto alle immagini, sono esposti anche oggetti, indumenti e materiali storici dell’Arma, testimonianze concrete di un percorso istituzionale che ha segnato la vita civile di Termoli. Tutte le foto esposte sono riconducibili a fatti, luoghi o persone legate alla città, rendendo la mostra un vero archivio di memoria collettiva.

L’Associazione Nazionale Carabinieri, alla luce dell’affluenza e dell’interesse suscitato, sta valutando la possibilità di dare vita a un museo permanente dedicato alla storia dei Carabinieri a Termoli, un progetto che potrebbe trasformare questo patrimonio fotografico e documentale in un punto di riferimento culturale stabile. La mostra «Per il Bene» resterà aperta fino al 28 dicembre 2025, visitabile dalle 17 alle 21.

Un’occasione preziosa per chi ancora non l’ha vista e un ultimo invito a immergersi in un racconto che appartiene a tutta la città.

EB