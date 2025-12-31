Pattini, sorrisi e inclusione: lo sport che unisce Termoli

TERMOLI. A Termoli lo sport ha dimostrato ancora una volta di poter andare oltre la competizione e diventare strumento autentico di inclusione.

Si è svolta oggi, presso la pista di ghiaccio di Piazza Vittorio Veneto, la seconda edizione de “Il ghiaccio che scioglie le barriere”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione MillenniuM ETS che ha trasformato il pattinaggio in un potente momento di incontro, relazione e condivisione.

Un pomeriggio speciale, aperto alla città, durante il quale il ghiaccio ha accolto ragazzi provenienti da comunità e case famiglia, persone con disabilità psico-motorie e i loro accompagnatori, tutti affiancati da personale qualificato per vivere l’esperienza in sicurezza e serenità. Nessuna barriera, nessuna differenza: solo sorrisi, mani che si stringono e il piacere di ritrovare equilibrio insieme.

L’evento ha ribadito un messaggio chiaro e necessario: quando lo sport è accessibile e non agonistico, diventa un linguaggio universale, capace di restituire fiducia, autonomia e senso di appartenenza, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità.

«Vogliamo raccontare un’idea di comunità che non lascia indietro nessuno», sottolinea la Fondazione MillenniuM, confermando con questa seconda edizione un impegno concreto che parte dai valori e si traduce in azioni reali sul territorio.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Termoli, presente con l’Assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, il supporto di TSL – Top Show Live e la collaborazione di ARK21 & More, partner uniti da una visione comune di inclusione, solidarietà e partecipazione attiva.

Un evento che ha scaldato il cuore della città, dimostrando che a volte basta un paio di pattini per sciogliere anche le barriere più difficili.

Michele Trombetta