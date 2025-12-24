Pd e Guglionesi Progressista: “Che il Natale illumini i nostri passi verso un domani più giusto”

GUGLIONESI. Il circolo del Partito democratico di Guglionesi e Guglionesi progressista, nelle persone di Annamaria Becci e Giuseppe Aristotile, rivolgono alla comunità un messaggio di auguri per le festività, sottolineando valori di solidarietà, tradizione e impegno per il futuro della città.

«Cari concittadini di Guglionesi,

in questo periodo magico di luci e calore familiare, il circolo del Partito democratico di Guglionesi e Guglionesi Progressista vi rivolgono i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un 2026 colmo di speranza e prosperità.

Guglionesi, terra di tradizioni antiche e gente laboriosa, è il cuore pulsante del Molise. Tra le nostre colline che custodiscono ricordi e le sfide quotidiane di agricoltura, sanità e sviluppo locale, rinnoviamo l’impegno per una comunità unita, solidale e giusta. Qui, gli anziani – custodi del passato e delle nostre tradizioni – si intrecciano con le famiglie, i bambini e i giovani che sono il nostro futuro.

Riscopriamo insieme la nostra storia di resilienza e i valori che ci definiscono: solidarietà e condivisione, onestà e cura del bene comune. Che il Natale illumini i nostri passi verso un domani in cui nessuno sia lasciato indietro, le famiglie trovino risposte concrete e i giovani opportunità vere nella nostra terra.

Auguriamo a tutti pace, gioia e serenità. Che la Natività ispiri legami più forti tra generazioni e un impegno comune per il bene di Guglionesi.

Buon Natale e felice anno nuovo!»