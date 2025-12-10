«Pedalando con il sorriso»: Paolo Franceschini e l’Avis Bike Tour a Termoli

TERMOLI. Arriva a Termoli la quarta tappa del Bike Tour Avis “Un mare di pace”, con protagonista Paolo Franceschini, il poliedrico artista noto come “Il Comicista”: comico, presentatore, musicante, ideatore, inventore, ciclista, narratore e speaker. Partito il 6 dicembre da Santa Maria di Leuca, Franceschini attraversa l’Italia in bicicletta fino a Belluno, unendo sport, spettacolo e solidarietà per promuovere la donazione del sangue.

L’appuntamento con Termoli segna la quarta tappa del tour e arriva in città oggi, mercoledì 10 dicembre.

A dare forza e colore alla tappa termolese ci sarà la società AirBike Termoli, che accompagnerà Franceschini lungo il tratto cittadino, condividendo i valori fondanti del tour: solidarietà, inclusione, impegno civico e passione per lo sport.

La giornata culminerà in serata, alle 21, con lo spettacolo nell’auditorium di Via Elba, aperto a tutta la comunità. In platea saranno presenti anche gli atleti dell’Air Basket Termoli, formazione impegnata nel campionato nazionale di Serie B, per sottolineare lo spirito di collaborazione tra discipline sportive diverse e il valore dello sport come motore di partecipazione e coesione sociale.

“Il Bike Tour Avis è un’occasione per creare comunità e diffondere messaggi positivi- racconta Franceschini-Pedalare permette di entrare in contatto con le persone in modo autentico e portare il messaggio della donazione del sangue direttamente alla gente. Chi vuole può unirsi anche solo per un pezzo di strada, partecipare allo spettacolo o condividere i contenuti sui social”.

Con Paolo Franceschini, Termoli vivrà così una giornata di comicità, musica, sport e impegno civico, dimostrando che solidarietà e intrattenimento possono viaggiare fianco a fianco su due ruote.

