«Per il Bene»: la mostra fotografica sull’Arma dei Carabinieri torna “arricchita” al Castello Svevo

TERMOLI. «Per il Bene»: la mostra fotografica sull’Arma dei Carabinieri torna al Castello Svevo con nuove immagini e nuovi significati.

Lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 17, il Castello Svevo di Termoli riaprirà le sue sale a «Per il Bene», la mostra fotografica dedicata alla presenza e all’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella nostra città.

Dopo il grande successo riscosso il 2 giugno scorso alla Torretta Belvedere, l’iniziativa – fortemente voluta dall’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Termoli – torna in una versione ampliata, arricchita da nuove immagini capaci di restituire risvolti ancora più profondi del rapporto tra lo Stato e la comunità.

Un percorso visivo che attraversa responsabilità, lealtà, fiducia, e che racconta, attraverso volti e situazioni quotidiane, la continuità di un servizio che tutela il Bene comune partendo dal territorio, dalle strade, dalle storie che compongono la vita della città. La mostra, pensata come strumento di conoscenza e memoria collettiva, mette al centro il valore della prossimità istituzionale: non un concetto astratto, ma un legame concreto, fatto di presenza, interventi, ascolto, prevenzione.

Un racconto che si rinnova e si amplia, offrendo ai visitatori uno sguardo più completo sulla storia e sull’azione dei Carabinieri a Termoli. «Per il Bene» resterà aperta fino al 28 dicembre 2025 e sarà visitabile ogni giorno dalle 17 alle 21, trasformando per una settimana il Castello Svevo in un luogo di riflessione, riconoscenza e consapevolezza civica.

EB