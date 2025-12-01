Petacciato apre il Mercatino Itinerante del Molise

PETACCIATO. Petacciato ha ospitato il 30 novembre 2025 la prima tappa del Mercatino Itinerante del Molise, trasformando il centro pedonale in un vivace punto di incontro tra creatività, cultura e solidarietà. L’evento ha richiamato numerosi visitatori, confermando il ruolo del paese come meta per esperienze autentiche nel cuore del Molise.

Il Salotto Culturale Central PETacciato ha fatto da cuore logistico dell’iniziativa, ospitando artigiani, espositori e laboratori creativi. Tra decorazioni natalizie, manufatti artigianali e piccole opere realizzate a mano, il pubblico ha potuto ammirare la vitalità dell’artigianato locale e la passione di chi crede nella qualità del lavoro manuale.

Il Mercatino sostiene anche un’importante causa sociale: ogni vendita contribuisce al progetto dell’APS Eleutheros, che da anni raccoglie fondi per i bambini di Gimbo, in Etiopia, garantendo loro accesso all’istruzione e materiali scolastici. Teresa, Erika, Elisabetta e Liberata hanno coordinato l’evento, trasformandolo in un gesto concreto di comunità.

Non solo shopping e laboratori: l’evento ha offerto un vero percorso esperienziale, dove arte, tradizione e valori sociali si intrecciano, consentendo ai visitatori di conoscere il territorio attraverso incontri e attività coinvolgenti. Il clima accogliente del Central PETacciato ha reso l’esperienza ancora più speciale.

La prima tappa a Petacciato è solo l’inizio: il Mercatino Itinerante del Molise proseguirà con altre due date, il 7 dicembre a Mafalda e il 14 dicembre a Guglionesi, portando arte, cultura e solidarietà in altre comunità molisane.

Il Central PETacciato si conferma così un punto di riferimento per iniziative culturali, turismo lento e attività che promuovono il senso di comunità.

AZ