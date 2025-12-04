Petacciato punta sul turismo lento e autentico

PETACCIATO. Il Molise sta vivendo una fase di crescente attenzione verso il turismo lento e le esperienze autentiche che raccontano la vita dei borghi. In questo contesto anche Petacciato si inserisce con iniziative che rafforzano l’identità del territorio, tra cui quelle promosse dal Central PETacciato, spazio culturale che negli ultimi due anni ha contribuito ad ampliare le occasioni di incontro, socialità e partecipazione.

La storia di questa visione prende forma nel 2021, quando Elisabetta Candeloro, imprenditrice tornata in Molise dopo lungo tempo, decide di creare momenti di incontro e condivisione attraverso i primi pomeriggi di burraco, con un obiettivo chiaro: creare un luogo di incontro, relazione e comunità, capace di offrire alle persone un tempo lento, condiviso e non mediato.

Solo in seguito, con l’apertura del salotto culturale Central PETacciato, questo spirito è stato inserito e ampliato all’interno di un progetto culturale più ampio, dove il burraco convive oggi con numerose altre attività esperienziali. Un progetto che dà valore alle relazioni e alla vita del borgo.

Il Central PETacciato non è soltanto uno spazio fisico, ma un luogo in cui si intrecciano storie, generazioni e linguaggi. Oltre al burraco, il salotto ospita:

Laboratori creativi e artistici

Incontri culturali con autori e professionisti

Eventi enogastronomici dedicati ai sapori del Molise

Percorsi di lettura, ascolto e convivialità

Momenti di socialità pensati per unire residenti, turisti e ospiti delle guesthouse

Tutte queste attività rientrano nella filosofia del turismo lento, dove la vera esperienza non è un format preconfezionato, ma un tempo condiviso che permette di scoprire il territorio attraverso le persone che lo abitano.

Turismo esperienziale: l’autenticità come leva di attrazione

A livello nazionale, il turismo esperienziale sta diventando una delle chiavi per rilanciare borghi e piccole comunità. Petacciato ne offre un esempio concreto: ogni iniziativa del Central PETacciato è progettata per:

Favorire l’incontro tra visitatori e comunità locale

Creare momenti di partecipazione attiva

Far scoprire tradizioni, paesaggi e ritualità quotidiane

Far vivere ai turisti esperienze reali e non costruite

Il successo dei pomeriggi di burraco, oggi pienamente integrati nella programmazione del salotto culturale, si affianca così a una gamma di attività che rendono Petacciato un luogo in cui il viaggio incontra la vita del borgo.

Petacciato: una destinazione emergente del Molise autentico

Il Molise, con la sua identità discreta e profonda, continua a conquistare chi cerca un turismo non frenetico, sostenibile e basato sulle relazioni. Il Central PETacciato rappresenta un laboratorio vivo di questa visione: ogni attività, dal gioco al laboratorio artistico, dall’incontro letterario alla degustazione, diventa un racconto del territorio.

“Credo in un turismo che valorizza ciò che siamo,” afferma Elisabetta Candeloro.

“Non grandi eventi, non attrazioni artificiali: ma persone, momenti condivisi, gesti semplici che aprono una porta sul nostro modo di vivere. È questo che resta nel cuore di chi arriva a Petacciato.”

Un modello replicabile per il turismo del futuro

Le attività del Central PETacciato dimostrano come i borghi possano diventare destinazioni attrattive senza perdere la loro identità. La forza del progetto sta nella sostenibilità sociale: un turismo che non consuma il territorio, ma lo abita con rispetto, costruendo legami e offrendo esperienze autentiche.

Il salotto culturale Central PETacciato, grazie alle iniziative legate alla socialità e alla cultura, si inserisce oggi nel percorso di sviluppo del turismo esperienziale che sta interessando il Molise e altre realtà italiane attente ai ritmi lenti e all’autenticità.