“Poesia Sognante”: la mostra personale di Renato Marini alla Nuova Officina Solare

TERMOLI. Sabato 29 novembre, presso la Nuova Officina Solare Arte Contemporanea di Corso Nazionale n. 12, è stata inaugurata la mostra personale di Renato Marini, intitolata “Poesia Sognante”. L’evento ha visto la partecipazione di artisti, critici e amici dell’autore, tra cui Nino Barone, direttore della galleria, che ha curato l’allestimento e introdotto il percorso espositivo.

La mostra, visitabile fino al 12 dicembre, tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.30, propone un viaggio nell’universo creativo di Marini, da sempre orientato verso la rappresentazione immaginaria del paesaggio e della natura molisana. Le opere esposte testimoniano la ricerca di Marini di catturare non solo l’apparenza della realtà, ma la sua essenza più profonda, traducendo forme e colori in una dimensione poetica e sensitiva.

Linee e cromie tenui, spazi immateriali, pseudoalberi e pseudolaghi si alternano in un gioco di luce che diventa protagonista: non semplice strumento tecnico, ma fenomeno spirituale capace di rivelare la poesia della natura. Lo stile dell’artista, pur richiamando le influenze di Turner, degli Impressionisti francesi e dei Chiaristi lombardi, si distingue per la progressiva sintesi e per l’evoluzione verso campiture astratte, evocative di paesaggi interiori e poetici.

Come sottolinea Nino Barone, «le opere di Marini regalano una percezione simbolica e sensitiva della natura definibile come poesia sognante», confermando la forza espressiva e la maturità creativa dell’artista.

Renato Marini, nato a Larino nel 1955 e residente a Campomarino, ha iniziato a dipingere negli anni Settanta e nel 1990 ha fondato il Centro Culturale “Il Campo”, oggi Archivio Storico, conservando oltre 580 opere di artisti italiani e internazionali. Le sue creazioni sono presenti in musei e collezioni pubbliche e private, tra cui il Macte – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli.

La mostra “Poesia Sognante” è anche un’opportunità per i visitatori di scegliere, con un piccolo contributo alla galleria, uno dei 36 dipinti in omaggio di dimensioni 20×20 cm, come idea regalo per Natale.

AZ