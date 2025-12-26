Presepe vivente a Serracapriola: sabato la quinta edizione nel borgo antico

SERRACAPRIOLA. Serracapriola si prepara a rivivere la magia del Natale con la quinta edizione del «Presepe Vivente» nel borgo antico.

Domani sera, sabato 27 dicembre 2025, dalle ore 19, le vie del centro storico si trasformeranno in un percorso emozionale e suggestivo, dove luci soffuse, costumi d’epoca e scene di vita quotidiana daranno corpo e anima al racconto della Natività. L’ingresso è previsto da Via Egizio, punto di accesso a un viaggio nel tempo che attraversa tradizioni, spiritualità e memoria collettiva.

L’evento, promosso dal Comune di Serracapriola con il sostegno di numerose realtà associative locali — tra cui InArma Associazione Personale Interforze, Associazione ilmuroinvisibile ODV, Gruppo Donatori Sangue Fratres Serracapriola e Chieuti ODV, Oratorio Don Tonino Bello, Associazione Scout Serracapriola 1 e Serra In Fiore — si conferma come uno dei momenti più attesi del calendario natalizio, capace di coinvolgere l’intera comunità in un’esperienza corale e intergenerazionale.

Il Presepe Vivente non è solo rappresentazione: è immersione. Ogni angolo del borgo diventa scena, ogni partecipante diventa personaggio, ogni visitatore diventa testimone di un racconto che si rinnova, custodendo il calore della fede e il valore della condivisione. Un’occasione pensata per grandi e piccini, da vivere in famiglia, tra emozioni autentiche e atmosfere senza tempo.

Per facilitare l’arrivo e l’orientamento, è disponibile un QR code che consente di raggiungere direttamente il punto d’ingresso e accedere a tutte le informazioni logistiche.

«Vieni a vivere la magia del Natale nel cuore del nostro borgo. Un viaggio nel tempo, fra tradizione ed emozioni» — recita il manifesto ufficiale, che già da giorni circola tra le vie del paese e sui canali digitali.

Serracapriola vi aspetta. Il Natale qui non si racconta: si vive.

EB