Psichiatria e storie di vita: il dottor Malinconico presenta “Compagni di viaggio”

TERMOLI. Venerdì 19 dicembre alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, sarà presentato il libro “Compagni di viaggio. Storie di schizofrenici e di uno psichiatra analista” di Angelo Malinconico, recentemente pubblicato dalla casa editrice Astrolabio (2025). L’opera offre uno sguardo poliedrico sul percorso di cura e sul lavoro con persone affette da schizofrenia, unendo testimonianza clinica e riflessione politica sulla psichiatria contemporanea.

Il volume è arricchito dalla presentazione di Eugenio Borgna e dall’introduzione di Stefano Carta. Dopo diverse presentazioni in tutta Italia, l’opera approda finalmente a Termoli, raccontando in prima persona l’esperienza professionale del dottor Malinconico, già direttore del Dipartimento unico di Salute Mentale e Dipendenze del Molise, e offrendo al contempo una riflessione sull’evoluzione e le sfide della psichiatria moderna.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Termoli, Nico Balice, e proseguirà con le introduzioni del dottor Alessandro Gentile, direttore Uoc-Spdc Termoli e presidente Airsam, e della dottoressa Carla Ciamarra, psicologa del Csm di Termoli. A dialogare con l’autore saranno il dottor Nicola Malorni, psicologo analista Aipa-Iaap, e il dottor Alessandro Prezioso, psicologo e psicoterapeuta.

L’evento è promosso da Airsam (Associazione Italiana Risorse e Residenze per la Salute Mentale), con il patrocinio del Comune di Termoli e la collaborazione della libreria Fahrenheit.

Nella presentazione, Eugenio Borgna definisce il libro come “un testo che si legge con grande interesse e con febbrili emozioni. Pagine luminose e trascinanti che permettono di avvicinarsi alla comprensione e all’accoglienza umana del mondo della schizofrenia, un universo che spesso inquieta, turba e mette in difficoltà chi vi si approccia”.

“Compagni di viaggio” si conferma così un’opera di grande valore narrativo ed emotivo, capace di unire rigore scientifico e intensità umana, consigliata a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza della psichiatria contemporanea e delle esperienze di chi ne è protagonista.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro, occasione unica per dialogare direttamente con l’autore e confrontarsi su un tema di grande rilevanza sociale.

AZ