San Basso, cuore di Termoli: tra fede, marinai e nuove tradizioni

TERMOLI. Il calendario recita per noi termolesi che il 5 dicembre è in realtà la festa del nostro Santo Patrono, San Basso. Questa è una festa intima, solo per i termolesi, mentre quella del 3 e 4 agosto, più sfarzosa, è rivolta soprattutto ai turisti e ai termolesi residenti fuori dalle mura cittadine.

Infatti, la Cattedrale, per l’evento del Pontificale iniziato alle 7 del mattino e celebrato da monsignor Claudio Palumbo, Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, ha richiamato in chiesa, nonostante il clima piovoso e freddo tipicamente invernale, tanti marinai che il venerdì, come oggi, tornano in porto per la pausa festiva. Erano presenti per il loro Santo Patrono, in una Cattedrale dove si respirava termolesità a 360 gradi.

Alla festa del Santo Patrono ha fatto, con la sua presenza massiccia, il debutto la neonata associazione “Ghi So Bass”: tanti termolesi che portano il nome Basso, in onore del Patrono, hanno deciso di “contarsi” e così hanno costituito questa associazione, presentandosi ufficialmente proprio in occasione della festività patronale.

Dopo la celebrazione religiosa, un corteo con i marinai in testa, portatori della corona d’alloro, seguiti dal Vescovo, dalle autorità politiche locali e regionali e da quelle militari, si è recato al porto per la deposizione della corona al Monumento alla Gente di Mare. Rocco Mangifesta, come ogni anno, ha recitato la Preghiera del Navigante, seguita dalla benedizione del monumento da parte di monsignor Claudio Palumbo.

La novità, da pochi anni a questa parte, è il buffet con la “Colazione di San Basso”, creata dall’Associazione San Basso 7.0 e dagli armatori termolesi, con la presidente Paola Marinucci in testa, che ha ricreato — con molte più cibarie e bevande — quella che un tempo era una semplice consuetudine della giornata, allora contraddistinta da meno bontà caserecce.

La festa di San Basso proseguirà nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione della Gente di Mare termolese, che con i propri impegni professionali, artistici, sportivi e in altri ambiti ha onorato il nome della città, e degli studenti delle varie scuole di ogni ordine e grado che, nell’anno passato, si sono distinti per meriti scolastici.

Michele Trombetta