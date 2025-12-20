San Martino, cinque anni di impegno dell’associazione nazionale Carabinieri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Con la chiusura del 2025 alle porte, il distaccamento del 33° Nucleo dell’ANC di Agnone, operante su San Martino in Pensilis, si prepara a celebrare il quinto anniversario dalla sua fondazione, guardando già al 2026. Un anno ricco di interventi, emozioni ed esperienze significative, grazie all’impegno di volontari, mamme, papà e figli, pronti a donare il loro tempo libero a favore della comunità del paese basso molisano.

Gratitudine e collaborazione

Un sentito ringraziamento va al sindaco e all’intera amministrazione comunale di San Martino, che continua a riporre fiducia nel nostro operato e ci consente di essere presenti sul territorio 365 giorni l’anno, a 360 gradi. Un grazie speciale anche ai dipendenti comunali, con cui si è consolidato un rapporto di stima, rispetto e collaborazione reciproca.

Collaborazione con le Forze dell’Ordine

Un ringraziamento particolare ai militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di San Martino, e in particolare al comandante Luogotenente Mario Miale, con cui collaboriamo quotidianamente. L’Arma e l’ANC rappresentano un segno di continuità e fedeltà alla Benemerita.

Il cuore del distaccamento

La più profonda gratitudine va ai soci del distaccamento, che con dedizione e passione permettono a tutte le attività di prendere forma. Senza il loro contributo, nulla sarebbe possibile.

Un invito al volontariato

A conclusione di questo messaggio, io e i miei colleghi auguriamo a tutti buone feste e invitiamo i lettori a scoprire il mondo del volontariato di protezione civile. Venite a conoscere la nostra realtà, appassionatevi e donate il vostro tempo alla comunità. Nulla è più gratificante di ricevere un semplice grazie da chi hai aiutato. Più è ampia la nostra famiglia, più arricchente diventa l’esperienza di operare a servizio degli altri.

Il nostro motto:

“TU SEI CASA DI CHI AIUTI E TROVERAI CASA IN CHI HAI AIUTATO”

Ringraziandovi per l’attenzione, vi auguriamo un sereno Natale.

Il collaboratore del distaccamento, Francesco Carpino