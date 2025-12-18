Santa Croce: i Bambinelli benedetti nella Messa della domenica

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Domenica 14 dicembre, durante la Santa Messa delle 11, i bambini di Santa Croce hanno partecipato a un momento semplice ma dal grande significato: la benedizione dei Bambinelli, piccoli Gesù Bambino destinati ai presepi e agli alberi di Natale delle loro case.

Il rito, che si è svolto prima della benedizione finale della Messa, ha visto don Costantino avvicinarsi ai piccoli fedeli, aspergendo con l’acqua benedetta i Bambinelli tenuti tra le loro mani. Nella notte di Natale, quei piccoli simboli verranno poi deposti con cura nella culla dei presepi domestici, portando la luce del Natale nelle case delle famiglie.

L’usanza di benedire i Bambinelli ha radici profonde: nel 1969 papa Paolo VI benedisse per la prima volta i Bambinelli dei presepi portati da centinaia di bambini in piazza San Pietro, durante l’Angelus della terza domenica di Avvento, la cosiddetta domenica “Gaudete”, la domenica della gioia che annuncia l’arrivo del Natale.

Preparare il presepio in casa resta un gesto ricco di significato: un momento che coinvolge grandi e piccoli, creando un atmosfera di calore e condivisione, quasi come intorno a un focolare di amore puro. È un piccolo segno di eternità che illumina il nostro cammino quotidiano e ci ricorda il valore della gioia e della speranza nel periodo natalizio.