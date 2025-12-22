Scuola e sport, il cuore della comunità di Mafalda

Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e apprezzamento per due momenti significativi che hanno coinvolto la comunità locale nei giorni scorsi: la recita natalizia della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e una serata dedicata allo sport e ai valori rappresentati dalla società Mafalda Calcio.

«Venerdì scorso ho partecipato alla recita natalizia della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per il gradito invito e per la calorosa accoglienza che mi è stata riservata.

Rivolgo un sentito grazie al dirigente scolastico, agli insegnanti, alle Bambine e ai Bambini, ai Genitori e ai Nonni.

È stato davvero emozionante assistere alla spontaneità, alla gioia e all’impegno con cui i bambini hanno portato in scena canti e rappresentazioni. La cura e la dedizione degli insegnanti sono emerse chiaramente in ogni dettaglio, così come il grande lavoro svolto dietro le quinte.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che con la loro presenza, il loro sostegno e il loro entusiasmo rendono questi momenti ancora più significativi. La collaborazione tra scuola e famiglie è un valore fondamentale per la crescita dei nostri piccoli cittadini. Eventi come questo ci ricordano quanto la nostra comunità sia forte quando si uniscono impegno, affetto e partecipazione.

Allo stesso modo, desidero ringraziare con profonda stima il presidente della società sportiva di Mafalda, l’avvocato Luigi De Cesare, tutta la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori del Mafalda Calcio, per la splendida serata e, soprattutto, per l’esempio che rappresentano per il nostro paese.

Dietro questa squadra ci sono sacrifici veri: allenamenti dopo il lavoro, rinunce personali, chilometri macinati e impegno costante anche nei momenti più difficili. In una stagione impegnativa, tra difficoltà e soddisfazioni, state dimostrando cosa significa essere squadra: umiltà, rispetto, spirito di sacrificio e amore per i nostri colori.

Ogni volta che scendete in campo portate con voi il nome di Mafalda, la dignità e l’orgoglio dell’intera comunità. Siate un esempio autentico, soprattutto per i più giovani, perché insegnate che i risultati arrivano solo con il lavoro, la serietà e il cuore.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutti i mafaldesi, vi dico grazie: per quello che fate, per come lo fate e per ciò che rappresentate per il nostro paese.

Rinnovo a tutti i miei complimenti e auguro un sereno periodo natalizio e buone feste, ricche di condivisione e di gioia».

AZ